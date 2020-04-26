2020-04-25T21:29:52+03:00
Общество

Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 26 апреля 2020 года: еще трое умерших и достроенный госпиталь в «Ленэкспо»

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 26 апреля 2020 года
Евгения МОСКВИНА
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"Комсомолка" собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге."Комсомолка" собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге.Фото: Артем КИЛЬКИН
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«Комсомолка» собрала все последние новости о коронавирусе на утро 26 апреля 2020 года в Санкт-Петербурге. Общее число заболевших в городе продолжает расти. После 191 нового случая в четверг и 253 новых заболевших в пятницу, в субботу к статистике прибавились еще 215 человек.

- За минувшие сутки в Санкт-Петербурге зафиксировано 215 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в городе 2926 случаев заражения COVID-19, умерло 23 человека, выздоровело 460 человек, - сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом.

К сожалению, пополняется и печальная статистика смертности. За последние сутки в городе подтверждены еще три случая летального исхода с коронавирусом. Все эти пациенты были пожилыми людьми: 93-летний мужчина, 81-летний мужчина и 90-летняя женщина. Они скончались в Госпитале для ветеранов войн 11-12 апреля. Как отметили в комитете по здравоохранению, у всех них были сопутствующие хронические заболевания. А смерть наступила от легочно-сердечной недостаточности, обусловленной пневмонией.

25 апреля также стало известно, что Центр онкологии имени Петрова в Петербурге не будут перепрофилировать под лечение пациентов с коронавирусом. Он продолжит работу в штатном режиме. А для работы с COVID-19 планируют организовать семь других медучреждений, которые относятся к федеральному уровню.

Кроме того, в городе уже на следующей неделе будет готов принимать пациентов с легкой формой коронавируса временный госпиталь в «Ленэкспо». Он развернулся в одном из павильонов конгрессно-выставочного комплекса в рекордно короткие сроки – всего за семь дней. Госпиталь рассчитан на тысячу коек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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