Последние новости по коронавирусу в Санкт-Петербурге выглядят успокаюваще. Число заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге на 26 апреля 2020 года составило 151 человек. Хотя днем ранее число заболевших за сутки составило 215 человек. Всего же по стране за сутки заразились 6 тысяч 361 человек.

Санкт-Петербург по числу зараженных за сутки занял четвертое место после Москвы, Московской и Нижегородской областей. Всего в Санкт-Петербурге на 26 апреля заболели коронавирусом 3077 человек.

К слову, за прошедшие сутки на коронавирус в городе обследовали почти 8,5 тысяч человек. Вирусологи и власти уточняют, что число заболевших в городе находятся в прямой зависимости от уровня самоизоляции и числа проведенных тестов.

На карантине находится 3740 человек. Из них 54 - в обсерваторе, 493 - на самоизоляции, 3193 - контактные.