2020-04-27T12:42:04+03:00
Коронавирус Covid-19

И. о. директора Центра Вредена, где на карантине заперты почти 800 человек, рассказал о ситуации в клинике

Ранее ролики с просьбой о помощи записывали пациенты и медики больницы [видео]
Петр КИБЕР
Поделиться:
И.о. директора Центра им. Вредена Андрей Черный рассказал о нынешней ситуации. Фото: кадр с видео / instagram.com/medvedev_mdИ.о. директора Центра им. Вредена Андрей Черный рассказал о нынешней ситуации. Фото: кадр с видео / instagram.com/medvedev_md
Изменить размер текста:

Исполняющий обязанности директора Петербургского института травматолгии и ортопедии имени Вредена рассказал, что происходит в клинике, где на карантин заперты почти 800 врачей и пациентов, которые то и дело взывают о помощи. Для этого Андрей Черный записал видеообращение, которое позднее появилось в «Инстаграме» хирурга Германа Медведева.

- Мы находимся на карантине с 8 апреля. Сегодня у нас 18-е сутки самоизоляции. Понимаю, какая накопилась у всех усталость и физическая и моральная. Есть вопросы, на которые трудно получить ответы. Хочу поблагодарить медработников за мужество, а пациентов – за терпение, - описал ситуацию Андрей Черный.

По словам и.о. директора, это время не прошло впустую. 25 апреля были выписаны первые 20 пациентов с двумя отрицательными анализами на коронавирус. Более 100 пациентов переведены в другие клиники.

Были созданы два «чистых отделения». В одно переводят пациентов из Петербурга и Ленобласти «на выписку» с отрицательными тестами. Второе – для иногородних, которым нужен двухнедельный карантин. На 10-й и 12-й день производятся анализы и, если коронавируса нет, людей выписывают.

- Есть трудности с проведением анализов, в первую очередь с ожиданием их результатов. Но сейчас их стали делать быстрее. На сегодня есть около 70 пациентов с первым отрицательным анализом, и мы надеемся, что уже завтра мы получим вторые тесты. Далее людей выпишут или переведут на обсервацию в «чистое» отделение.

По словам Андрея Черного, создается санпропускник для врачей и сестер. Это позволит запустить ротацию медработников по сменам. Ведется закупка средств защиты. Есть дефицит, как и во всем городе, но не по всем позициям. В наличие есть костюмы, очки, респираторы и прочее. Все лекарства также есть в полном объеме. После того, как закончится монтаж пропускника и Роспотребнадзор даст одобрение, работа войдет в нормальный режим.

- Мы с надеждой и верой смотрим в будущее и надеемся на скорейший выход из карантина. Хочу еще раз поблагодарить медработников, которые в непростых условиях самоотверженно выполняют свою работу, - подытожил и.о. директора Центра им. Вредена.

medvedev_md_medvedev_md_
Руководитель петербургского медцентра им.Вредена рассказал о ситуации в клинике
182 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не знаем, кто из нас заражен»: почти 800 человек оказались заперты на карантине в институте травматологии имени Вредена

Врачи и пациенты даже примерно не представляют, когда им разрешат вернуться домой - 14 дней с момента первого заражения уже истекли, а новых инфицированных продолжают находить (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Санкт-Петербурге: Хроника событий»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
В России один из самых низких показателей смертности от коронавируса
Представитель ВОЗ Мелита Вуйнович рассказала в прямом эфире Радио "Комсомольская правда" в специальном марафоне «Спасибо врачам», почему России удается не допускать повторения американского и итальянского сценария
Новости 24
Самый холодный день апреля 2020 года в Санкт-Петербурге ожидается в понедельник
Санкт-Петербург накрыло неожиданным апрельским снегом
Петербуржец спас горящего мужчину, спавшего за мусорным контейнером
Индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге резко обвалился поле прыжка вверх
Число выздоровевших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 27 апреля 2020 года составило 29 человек
#ЛенинградскийСадовод: 28 апреля назовут победителей конкурса на лучшую рассаду в условиях самоизоляции
В Ленобласти петербуржец угнал трактор за 5 миллионов рублей, который проехал три метра и заглох
КАД перекроют на неделю до 2 мая в Санкт-Петербурге
Детские лагеря в Ленинградской области откроются в июле 2020 года
Жительница Киришей воткнула ножницы в своего мужчину
Грабители-сладкоежки с полным багажником шоколада попали на видео в Санкт-Петербурге
14-летнюю школьницу с 22 свертками мефедрона нашли в такси в Купчино
Новые случаи заражения коронавирусом в Ленинградской области на 27 апреля 2020 года: Еще 43 человека заболели
Новые случаи заражения коронавирусом в Карелии на 27 апреля 2020 года: Еще 6 друзей заболели
Более 5,8 тысяч человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки
КАД встал в жесткую пробку в Санкт-Петербурге утром 27 апреля
На проспекте Культуры реконструируют уличное освещение
В Ленобласти умерла медсестра Гатчинской клинической больницы
Биолог рассказал о жизни бакланов на Финском заливе
Четыре пациента умерли в закрытом на карантин онкологическом отделении СЗГМУ им.Мечникова
На Дороге жизни насмерть сбили женщину-пешехода
Прогноз погоды на понедельник, 27 апреля в Санкт-Петербурге: Мокрый снег с дождем и до +8
Индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге резко прыгнул вверх
Для скучающих на самоизоляции: Петергоф записал видео, как выглядит весна в пустой дворцовой резиденции
В Мариинской больнице объяснили, от кого около 50 медиков могли заразиться коронавирусом
Хлопок в мусоросборнике, ударной волной которого выбило железную дверь в доме Петербурга, попал на видео