И. о. директора Центра Вредена, где на карантине заперты почти 800 человек, рассказал о ситуации в клинике

Исполняющий обязанности директора Петербургского института травматолгии и ортопедии имени Вредена рассказал, что происходит в клинике, где на карантин заперты почти 800 врачей и пациентов, которые то и дело взывают о помощи. Для этого Андрей Черный записал видеообращение, которое позднее появилось в «Инстаграме» хирурга Германа Медведева.

- Мы находимся на карантине с 8 апреля. Сегодня у нас 18-е сутки самоизоляции. Понимаю, какая накопилась у всех усталость и физическая и моральная. Есть вопросы, на которые трудно получить ответы. Хочу поблагодарить медработников за мужество, а пациентов – за терпение, - описал ситуацию Андрей Черный.

По словам и.о. директора, это время не прошло впустую. 25 апреля были выписаны первые 20 пациентов с двумя отрицательными анализами на коронавирус. Более 100 пациентов переведены в другие клиники.

Были созданы два «чистых отделения». В одно переводят пациентов из Петербурга и Ленобласти «на выписку» с отрицательными тестами. Второе – для иногородних, которым нужен двухнедельный карантин. На 10-й и 12-й день производятся анализы и, если коронавируса нет, людей выписывают.

- Есть трудности с проведением анализов, в первую очередь с ожиданием их результатов. Но сейчас их стали делать быстрее. На сегодня есть около 70 пациентов с первым отрицательным анализом, и мы надеемся, что уже завтра мы получим вторые тесты. Далее людей выпишут или переведут на обсервацию в «чистое» отделение.

По словам Андрея Черного, создается санпропускник для врачей и сестер. Это позволит запустить ротацию медработников по сменам. Ведется закупка средств защиты. Есть дефицит, как и во всем городе, но не по всем позициям. В наличие есть костюмы, очки, респираторы и прочее. Все лекарства также есть в полном объеме. После того, как закончится монтаж пропускника и Роспотребнадзор даст одобрение, работа войдет в нормальный режим.

- Мы с надеждой и верой смотрим в будущее и надеемся на скорейший выход из карантина. Хочу еще раз поблагодарить медработников, которые в непростых условиях самоотверженно выполняют свою работу, - подытожил и.о. директора Центра им. Вредена.

medvedev_md_ Руководитель петербургского медцентра им.Вредена рассказал о ситуации в клинике

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