2020-04-27T15:26:47+03:00
Недвижимость

«Огни залива» в Санкт-Петербурге в ипотеку по льготной ставке 6,5%

С 23 апреля 2020 г. можно приобрести квартиру в ЖК «Огни залива», оформив ипотечный кредит в Банке «Санкт-Петербург» по программе государственного субсидирования по единой ставке 6,5% годовых.
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Фото предоставлено пресс-службой «БФА-Девелопмент».Фото предоставлено пресс-службой «БФА-Девелопмент».
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Дома II очереди строительства ЖК «Огни залива» аккредитованы Банком «Санкт-Петербург», оформить кредит по льготной ставке с 23 апреля по 1 ноября 2020 г. (включительно) клиенты могут на приобретение квартир по ДДУ и по уступке от юридических лиц, а также по ДКП в готовых домах от застройщика.

Готовность домов и ввод в эксплуатацию 14-го корпуса (247 участок) ЖК «Огни залива» – июнь 2020 г. Строительные и отделочные работы идут строго по графику, «БФА-Девелопмент» регулярно публикует фото и видео-отчеты о ходе строительства.

Максимальная сумма кредита, определенная в рамках программы, составит 8 млн Первоначальный взнос установлен на уровне от 20%, срок ипотеки – до 20 лет.

Подписание кредитных договоров с 23.04. 2020 г. Возможна выдача кредита по льготной программе по ранее принятым решениям с действующим сроком.

Банк «Санкт-Петербург» предоставляет ипотеку на покупку недвижимости на первичном рынке с электронной регистрацией договоров долевого участия. Банк отказался от обязательного оформления закладной на вторичном рынке недвижимости: клиенты могут воспользоваться электронной регистрацией сделки через нотариуса. Документы для рассмотрения заявки на ипотеку переведены в цифровой формат, заниматься сбором бумажных копий документов не нужно.

При проведении электронной сделки с использованием цифровой подписи на все квартиры в ЖК «Огни залива» до 30.04.2020 г. предоставляется дополнительная скидка в размере 100 тыс. руб. от застройщика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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