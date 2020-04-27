2020-04-27T16:49:13+03:00
Общество

Прогноз погоды на майские праздники 2020 в Санкт-Петербурге: Тепла не будет из-за циклона

Главный синоптик Санкт-Петербурга дал прогноз погоды на майские праздники 2020 в Санкт-Петербурге
Петр КИБЕР
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Весеннего тепла придется ждать еще недели полторы.Весеннего тепла придется ждать еще недели полторы.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Погода в нынешнем году не перестает удивлять жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Сначала была аномально теплая зима, а теперь, в конце апреля, за окном периодически валит снег. А самый главный вопрос ближайшего времени: какой будет погода на майские праздники 2020 в Санкт-Петербурге. Прогноз дал главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов.

- Вроде и хорошая погода, днем 6-11 градусов тепла, но ночью около ноля. Будет выглядывать солнышко, осадков мало, однако потепление в Санкт-Петербурге начнется не раньше 3-4 мая. Но там придут циклоны, которые принесут дожди и осадки. Поэтому первые майские будут не слишком теплыми. А вот ко вторым, мы надеемся, выйдем к тем плюс 15 градусам, которые все ждут, - рассказал корреспонденту «КП-Петербург» Колесов.

Однако синоптики уверяют: природа лишь возвращает должок и приводит баланс в норму.

- Этот год войдет в пятерку самых теплых, кончено, за счет зимы. Но сейчас мы это компенсируем. Потому, что распределение атмосферных процессов, такое, что сначала нам закачивало теплый воздух с Атлантики, а потом качает холодный воздух с севера, - уверен метеоролог.

В том числе из-за этого ранние прогнозы, которые эксперты давали в начале апреля о том, что настоящее весеннее тепло придет в город в 20-х числах, не сбылись. По словам синоптиков, в атмосфере происходят такие перестройки, что планы не сходятся с реальностью.

- Мы стараемся дать прогноз на как можно больший срок, но теплый антициклон не устоял, город и область попали под влияние циклона, который завис над северо-европейской территорией России. Над нами холодные воздушные массы, поэтому осадки в виде снега. Правда, самый большой снегопад был в понедельник, 27 апреля. Уже во вторник – без существенных осадков. Температура ночью около ноля, днем до плюс 11 градусов, - объясняет ситуацию Александр Колесов.

Такая же погода будет держаться всю ближайшую неделю, и лишь потом возможно некоторый рост температуры «в плюс».

ИСТОЧНИК KP.RU

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