«Доброделы Петербурга» помогли нуждающимся горожанам продуктами и необходимыми медикаментами

Из-за эпидемии коронавируса количество людей, оказавшихся в непростой жизненной ситуации, резко увеличилось. И многие из них остались со своими проблемами наедине. «Доброделы Петербурга» стали одним из немногих фондов, которые откликнулись на просьбы тех, кто потерял работу или оказался в трудной ситуации.

Вот уже почти целый месяц фонд развозит продукты пожилым при поддержке «Волонтеров Победы», Для многих бабушек и дедушек, это не просто забота об их здоровье, а еще и приятный знак внимания, потому что им нельзя выходить на улицу.

У каждого своя история, почему человек вынужден обращаться и просить помощи. Например, Александр является ветераном Чернобыля, и на данный момент находился в Петербурге между операциями и из-за карантина не смог уехать, ресурсы заканчивались, и он обратился в фонд.

Александр обратился за помощью. Фото: "Доброделы Петербурга".

Также помощь просят многодетные мамы и семьи с детьми-инвалидами.

- Огромное спасибо фонду «Доброделы Петербурга» от многодетной семьи с ребёнком-инвалидом, а также от соседки-одинокой пары пенсионеров за оказанную продовольственную помощь в виде хлеба, выпечки и молока, - благодарит волонтеров многодетная мама Надежда. - Дети очень любят сладости и всегда им радуются. А в условиях карантина, когда доходы населения снизились, радовать детей становится все сложнее. Про хлеб для истинных ленинградцев и их потомков и говорить нечего - это ценнейший продукт, который спас не только жизни людей, отдельных семей, но и целого города и страны. Также нам досталось немного фруктов и овощей. Груши и яблоко съели дети, из свёклы, лука и помидоров муж сварил вкусный борщ.

Также хочется отметить, что и горожане захотели принять участие, большое количество обращений идет от тех, кто хочет отдать свои продуктовые наборы из садиков и школ в пользу пожилых и малоимущих. Если вы тоже хотите присоединиться к добрым делам, пишите в аккаунты фонда: https://vk.com/dobrodelyspb. А если вам нужна помощь, звоните с 10 до 17, по будням: +7 (911) 172-72-16.