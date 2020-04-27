«Дом по другим правилам»: Tele2 запустила бесплатную платформу с фильмами, мастер-классами, лекциями и тренировками

Лучшие фильмы, образовательные лекции, кулинарные мастер-классы, тренировки, концерты, игровые турниры – и все в одном месте. Уникальное digital-пространство презентовала компания Tele2. Оператор мобильной связи построил дом, о котором мечтает каждый. В трехэтажном онлайн-пентхаусе с бассейном, кинозалом, баром, тренажерным залом и припаркованным у входа красным Ferrari можно развлекаться, общаться, просвещаться и встречаться с друзьями, не выходя из своей собственной квартиры.

«ВСЕ, ЧТО МЫ ЛЮБИМ»

Свои двери «Дом по другим правилам» открыл в конце прошлой недели, 24 апреля. Погостить в нем может каждый. Причем, абсолютно бесплатно. Весь контент доступен для абонентов любых операторов без ограничений.

– Мы подумали, раз уж делать дом в онлайне, то почему бы не сделать его домом мечты, - отметил на презентации проекта руководитель департамента по операционному маркетингу и развитию промо экспертизы Tele2 Артем Киракозов. - Он получился в несколько калифорнийском, роскошном стиле. Работало над ним архитектурное бюро, поэтому здание построено по принципам настоящего архитектурного строительства. Дом объединяет развлечения, привычные обычному городскому человеку. В нем собрано все, что мы любим.

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ В ДОМЕ?

Всего в доме восемь комнат, и в каждой бурлит своя жизнь. На первом этаже расположился гараж, в который гостей приглашают на уютные квартирники. На самой музыкальной площадке планируются выступления артистов в прямом эфире. Подробностей о формате концертов создатели «Дома по другим правилам» не раскрывают, но интригуют новыми решениями.

На втором этаже для пользователей открыта гостиная - идеальное место для онлайн-свиданий или вечеринок с друзьями. Чтобы встретиться с ними в этой комнате, достаточно определиться со временем и отправить приглашение через мессенджер.

Рядом с гостиной – игровая. И речь не о сухом бассейне с пластиковыми шарами, в которых так любят кувыркаться дети. Tele2 разработали удобную и технологичную онлайн-площадку для геймеров, на которой пройдут турниры по мобильному киберспорту.

В домашнем баре каждую пятницу и субботу ожидаются встречи с лучшими барменами России. Они научат «посетителей» делать коктейли, а диджеи подберут лучшие треки для приятного времяпрепровождения. Вечер в баре точно не будет томным, ведь все гости смогут пообщаться в чате знакомств. Еще одно место, где можно будет встретить новых друзей – зона отдыха у бассейна.

Прокачать кулинарные навыки поможет кухня. В этой комнате гости встретятся с шеф-поварами известных российских ресторанов. Они покажут, как готовить десерты по знаменитым итальянским рецептам и расскажут про лучший завтрак, который зарядит хорошим настроением на весь день.

ПРОКАЧАТЬ ТЕЛО И МОЗГИ

Для тех, кто соскучился по кинотеатрам, открыт кинозал. В подборке – актуальные фильмы и сериалы от онлайн-кинотеатра Wink. В их числе 1+1, Капернаум, Исчезнувшая и другие культовые ленты.

- Мы отобрали лучшие фильмы, которые можно получить на сайте Wink только за деньги. У нас они бесплатны, - рассказывает старший менеджер по операционному маркетингу Tele2 Антон Сербин. – Это лучшие фильмы с высоким рейтингом.

За стенкой кинозала лекторий, в котором для гостей собрали уникальный контент об искусстве, культуре, русском языке, литературе и других сферах.

Стратегическим партнером проекта стал Государственный Эрмитаж, который проведет виртуальные экскурсии по музею. Посетители «Дома по другим правилам» увидят постоянные экспозиции музея, а также попадут в места, обычно закрытые для публики. В эксклюзивной подборке – прогулка по цветущему Висячему саду Малого Эрмитажа, знакомство с чердаками и крышами Зимнего дворца и многое другое.

Прокачать получится не только мозги, но и тело. Занятия в тренажерном зале помогут сохранить форму даже в период самоизоляции. Ведут тренировки опытные инструкторы популярного московского клуба.

«СО СВОЕЙ АТМОСФЕРОЙ»

Сориентирует в этом многообразии и найдет для каждого занятие по душе хозяйка коттеджа Миа. После короткого теста она подберет контент по интересам, учитывая приближающиеся события. А их планируется немало.

- Обстоятельства складываются так, что нам всем сейчас лучше остаться дома и изменить свой привычный распорядок жизни, но это не означает безусловный компромисс, - говорит директор по маркетингу Tele2 Инна Походня. - Дом по другим правилам Tele2 – это диджитал-пространство, где можно посмотреть кино, сходить на виртуальную выставку или лекцию, научиться чему-то новому, познакомиться с интересными людьми и даже назначить свидание. При этом речь не идет о наборе ссылок на бесплатный контент, это действительно дом Tele2 – уютный, со своей атмосферой, встречами с друзьями на кухне или даже у бассейна. Место, где каждый сможет для себя найти занятие по душе и где нет времени для скуки.

1 мая в «Доме по другим правилам» планируется большой праздник. Tele2 приглашает всех на новоселье. В этот день в гараже пройдет концерт популярной группы. Имя хедлайнера пока не раскрыли, но известно, что в гости к музыкантам придут артисты и создадут в доме атмосферу настоящего торжества.