УРАЛСИБ закупил партию медицинских масок для Александровской больницы

В период эпидемии многие российские больницы столкнулись с острой нехваткой средств индивидуальной защиты. Медики, которые находятся на передовой линии борьбы с коронавирусом и делают все возможное для спасения жизней пациентов, ежедневно рискуют своим здоровьем. Одним из таких лечебных учреждений стала Александровская больница в Санкт-Петербурге, пациенты и врачи которой попали на карантин из-за вспышки в медучреждении заболевания COVID-19.

По словам заместителя главврача Александровской больницы Людмилы Рошковской, для нормальной работы персоналу на постоянной основе требуются специальные маски и респираторы, защитные очки и костюмы, перчатки, комбинезоны и экраны для лица.

Безусловно, на федеральном и городском уровнях нуждам и потребностям медицинских учреждений сегодня уделяется огромное внимание. Однако, учитывая всю неординарность ситуации с распространением коронавируса, любая помощь будет кстати.

В начале апреля Банк УРАЛСИБ запустил собственную программу поддержки «Помоги врачам» для оказания адресной помощи медицинским организациям. В программу включены учреждения, принимающие больных с коронавирусом, инфекционные больницы в различных регионах присутствия банка. При организации помощи банк старается учесть пожелания и нужды медицинских учреждений. Как правило, требуются средства индивидуальной защиты, оборудование или необходимые медикаменты. Такой резерв, создаваемый на благотворительные пожертвования социально ответственного бизнеса - является еще одним действенным инструментом борьбы с распространением эпидемии.

Для сотрудников Александровской больницы в Санкт-Петербурге УРАЛСИБ закупил партию специальных медицинских масок – более 3300 штук. А всего помощь банка получили более 10 медицинских организаций, которые были перепрофилированы для лечения пациентов с коронавирусом. Так, в рамках программы УРАЛСИБ поддержал Республиканскую больницу им. Куватова в Уфе и Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн в Екатеринбурге, закупив для них необходимые средства индивидуальной защиты. В Краснодаре городская Клиническая больница скорой медицинской помощи направила полученные средства на приобретение пульсоксиметров (приборов для неинвазивного измерения уровня насыщения кислородом капиллярной крови), а Специализированная клиническая инфекционная больница осуществила закупку дополнительных комплектов средств защиты и необходимых медикаментов.