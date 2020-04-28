Федеральный Информационный центр по мониторингу ситуации с распространением коронавирусной инфекции (ИЦК) привел свежие данные по числу заболевших COVID-19. Подтверждены и новые случаи заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге на 28 апреля 2020 года: заболело еще 198 человек.

- За прошедшие сутки в России выявлено еще 6411 пациентов с заболеванием коронавирусной инфекцией. Общее число случаев по стране с начала пандемии составило 93 558, - сообщает пресс-служба ИЦК.

Из этого количества 8456 выздоровели (+1110), а 867 скончались (+72).

Наибольшее количество заболевших разумеется в Москве. В столице на утро 28 апреля зафиксированы 3075 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии заразились 48 426 москвичей. 4130 из них вылечились, а 479 пациентов умерли.

Далее по приросту инфицированных COVID-19 идет Подмосковье - 523 новых случая и 10 231 в общем.

На третьем месте остается Санкт-Петербург. Всего по состоянию на 10:50 28 апреля в городе зафиксированы 3436 случаев заражения коронавирусом (+198 за сутки). 544 из общего числа вылечились, а 27 умерли. Новых смертельных исходов не произошло.

В Ленинградской области прибавка составила 38 заболевших, а всего в регионе 781 случай заражения. 105 человек уже здоровы, а смертей от коронавируса пока официально нет, однако глава Ленобласти Александр Дрозденко подтвердил, что умершая в Гатчинской клинической больнице медсестра скончалась именно из-за коронавирусной инфекции.

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