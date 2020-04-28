2020-04-28T11:16:46+03:00
Здоровье

Будет бум: эксперты прогнозируют, что после пандемии вырастет рождаемость

А петербургские врачи советуют провериться на интимные инфекции
Александра СУРИС
Поделиться:
Весна, любовь.... Но и о здоровье забывать нельзя.Весна, любовь.... Но и о здоровье забывать нельзя.Фото: Андрей ГАШЕВ
Изменить размер текста:

Аналитики из разных стран, не сговариваясь, прогнозируют: через девять месяцев после пандемии нас ждет подъем рождаемости. Такой вывод они делают на основании анализа исторических событий: войны, эпидемии, любые другие катаклизмы – всегда провоцировали последующий бэби-бум. С одной стороны – дети становятся символом возвращения к нормальной жизни. С другой, для женщины беременность – это шанс не потерять работу и получить дополнительные пособия.

С большей опаской петербургские врачи ждут других последствий месяца без привычных социальных развлечений вроде шопинга и театров: в клиниках города уже стартуют акции по проверке на инфекции, передающиеся половым путем. Так, в клинике «ЛИЦ» анализ методом ПЦР на десять инфекций, а также анализ крови на ВИЧ, гепатиты и сифилис, сейчас обойдется в 3100 рублей, вместо 4030 рублей.

- Любовь - это прекрасное чувство, но нельзя забывать о безопасности своей и партнера. Ежегодно количество заболевших половыми инфекциями растет. Поэтому мы разработали программу обследования для «него» и для «нее», - рассказывают врачи.

Проверка здоровья не займет много времени: записываться на исследование не обязательно, можно просто прийти в клинику «ЛИЦ» в часы ее работы. А потом получить результаты обследования по электронной почте.

Воспользоваться этим предложением не помешает и тем, кто нашел друг друга «на удаленке» только в период карантина, и устоявшимся парам, которые сейчас и впрямь планируют беременность: болезни, передающие половым путем, часто протекают бессимптомно, но при этом - могут помешать зачатию и негативно повлиять на развитие плода.

Узнать подробности акции можно на сайте клиники .

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Лишай у человека: симптомы, лечение, диагностика
Многие люди при упоминании слова «лишай» считают, что любые виды этой болезни опасны и заразны. Но существует много разных форм этих кожных патологий, и заразными из них являются единицы. Остальные — это кожные болезни, которые выглядят не очень эстетично
Пиелонефрит у женщин: симптомы, диагностика, лечение
Пиелонефрит у женщин — это инфекционное воспалительное заболевание почек. Его нужно срочно лечить, иначе оно может привести к серьезным осложнениям — почечной недостаточности, абсцессу почки и даже сепсису
Бразильский орех: польза и вред для организма
Очень полезный и не менее вкусный экзотический бразильский орех, является источником микро- и макроэлементов, положительно сказывающихся на работе организма человека. Употребление 1 орешка в день, восполняет суточную норму селена, который в свою очередь п
Лучшие пробиотики для кишечника
Многие знают: если в животе бурлит, есть проблемы с аппетитом или недавно вы пропили антибиотики – нужен курс пробиотиков. Что это за соединения, чем они помогут? И какие из них – лучшие пробиотики для кишечника, по какому критерию их выбирать?
Новости 24
Пугливого петербуржца, сбежавшего от полиции со спортивной площадки, оштрафовали на 1 тысячу рублей
Число выздоровевших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 28 апреля 2020 года составило 28 человек
Двое молодых мужчин и девушка организовали сбыт наркотиков через Даркнет
Саперы ЗВО уничтожили немецкий снаряд времен войны
Пострадавшие от коронавируса медики в Ленинградской области получат выплаты
Первая смерть от коронавируса в Ленинградской области 28 апреля 2020 года: Умерла медсестра Гатчинской больницы
Новые случаи заражения коронавирусом в Ленинградской области на 28 апреля 2020 года: Еще 38 человек заболели
5 тысяч человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки
У Володарского моста черный «Мерседес» снес «Солярис» и вылетел на ступеньки
Новые случаи заражения коронавирусом в Карелии на 28 апреля 2020 года: Заболел двухлетний ребенок
КАД встал в огромную 8-километровую пробку утром 28 апреля
Власти Петербурга официально передали полиции право штрафовать нарушителей карантина
Нарушитель карантина напал с ножом на охрану заказника «Сестрорецкое болото»
Эксперты подсчитали уровень заболеваемости коронавирусом на Северо-Западе
Полиция поймала грабителя, напавшего на шофера хлебозавода
В Санкт-Петербурге создадут базу доноров крови, переболевших коронавирусом
Прогноз погоды на 28 апреля в Санкт-Петербурге: до +10 и снег с дождем
Лоси открыли купальный сезон и переплыли озеро в Ленобласти на глазах у людей
Чечня передала Петербургу 14 тысяч продуктовых наборов для малообеспеченных семей