Будет бум: эксперты прогнозируют, что после пандемии вырастет рождаемость

Аналитики из разных стран, не сговариваясь, прогнозируют: через девять месяцев после пандемии нас ждет подъем рождаемости. Такой вывод они делают на основании анализа исторических событий: войны, эпидемии, любые другие катаклизмы – всегда провоцировали последующий бэби-бум. С одной стороны – дети становятся символом возвращения к нормальной жизни. С другой, для женщины беременность – это шанс не потерять работу и получить дополнительные пособия.

С большей опаской петербургские врачи ждут других последствий месяца без привычных социальных развлечений вроде шопинга и театров: в клиниках города уже стартуют акции по проверке на инфекции, передающиеся половым путем. Так, в клинике «ЛИЦ» анализ методом ПЦР на десять инфекций, а также анализ крови на ВИЧ, гепатиты и сифилис, сейчас обойдется в 3100 рублей, вместо 4030 рублей.

- Любовь - это прекрасное чувство, но нельзя забывать о безопасности своей и партнера. Ежегодно количество заболевших половыми инфекциями растет. Поэтому мы разработали программу обследования для «него» и для «нее», - рассказывают врачи.

Проверка здоровья не займет много времени: записываться на исследование не обязательно, можно просто прийти в клинику «ЛИЦ» в часы ее работы. А потом получить результаты обследования по электронной почте.

Воспользоваться этим предложением не помешает и тем, кто нашел друг друга «на удаленке» только в период карантина, и устоявшимся парам, которые сейчас и впрямь планируют беременность: болезни, передающие половым путем, часто протекают бессимптомно, но при этом - могут помешать зачатию и негативно повлиять на развитие плода.

Узнать подробности акции можно на сайте клиники .