Карта распространения коронавируса в Санкт-Петербурге: какие районы города лидируют по количеству заболевших

В Санкт-Петербурге впервые опубликовали карту распространения коронавируса по всем районам города. Данные были обнародованы во время заседания координационного совета города по противодействию Covid-19. В таблице Медицинского исследовательского центра Алмазова специалисты привели цифры по инфицированным на 23 апреля 2020 года. В ней говорится не только о числе зараженных, но и о тех, кто находится под наблюдением врачей.

Карта районов по числу заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге Фото: Центр Алмазова

Какие районы города лидируют по количеству заболевших

Хуже всего дела с коронавирусом обстоят в Невском районе. Вот так выглядит число заболевших Covid-19 и тех, кто под подозрением:

1) Невский район - 135 заболевших, 1246 - под наблюдением.

2) Приморский район - 120 заболевших, 2 202 - под наблюдением.

3) Калининский район - 96 заболевших, 1070 - под наблюдением.

4) Фрунзенский - 82 заболевших, 2 086 - под наблюдением.

5) Выборгский - 65 заболевших, 792 - под наблюдением.

6) Красносельский - 61 заболевших, 773 - под наблюдением.

7) Московский - 48 заболевших, 286 - под наблюдением.

8) Кировский - 45 заболевших, 45 - под наблюдением.

9) Центральный - 44 заболевших, 71 - под наблюдением.

10) Красногвардейский - 41 заболевших, 547 - под наблюдением.

11) Василеостровский - 37 заболевших, 126 - под наблюдением.

12) Курортный - 34 заболевших, 86 - под наблюдением.

13) Петроградский - 32 заболевших, 126 - под наблюдением.

14) Пушкинский - 26 заболевших, 119 - под наблюдением.

15) Адмиралтейский - 18 заболевших, 142 - под наблюдением.

16) Колпинский - 15 заболевших, 177 - под наблюдением.

17) Петродворцовый - 10 заболевших, 299 - под наблюдением.

18) Кронштадтский - 3 заболевших, под наблюдением - 0.

При этом эксперты учли, что в разных районах Санкт-Петербурга разная численность населения. И при перерасчете на 100 тысяч человек районы по числу заболевших от наибольшего числа к меньшему распределились так: Приморский, Фрунзенский, Невский, Калининский, Выборгский, Красносельский, Красногвардейский, Петродворцовый, Московский, Колпинский, Адмиралтейский, Василеостровский, Петроградский, Пушкинский, Курортный, Центральный, Кировский, Кронштадтский.