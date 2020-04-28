Достаточно одного укола: Спасать пациентов с тяжелой формой коронавируса планируют при помощи лекарства от артрита

В Санкт-Петербурге компания BIOCAD разработала новый препарат, благодаря которому можно будет в перспективе спасать больных с тяжелыми или критическими формами коронавирусной инфекции. Уже на этой неделе начинается клиническое исследование по всей России, а в ближайшее время, если все сложится благополучно, препарат введут в лечебную практику.

- Одной из основных причин гибели пациентов с тяжелым течением болезни является так называемый «избыточный иммунный ответ», - объясняет директор департамента клинической разработки компании Юлия Линькова. - Если говорить упрощенно, то это такая ситуация, при которой иммунная система человека слишком агрессивно, чрезмерно реагирует на присутствие вируса.

Самое опасное проявление такой избыточной реакции — повышенное образование цитокинов, специальных веществ, которые в том числе регулируют воспалительные реакции. Когда их становится много, возникает синдром «цитокинового шторма»: вещества, которые призваны помогать организму бороться с инфекцией, начинают ему вредить. Как показывают исследования, именно так возникают приблизительно до 20 % тяжелых случаев при заражении коронавирусной инфекцией

Препарат разрабатывается с 2016-го года. Фото: пресс-служба компании BIOCAD

- Чтобы такого не было, цитокины нужно нейтрализовать, сделать так, чтобы им не с чем было связываться в организме, - продолжает эксперт. - Для этого используются специальные вещества, воздействующие на определенные рецепторы. А на основе этих веществ уже можно создавать лекарство.

Изначально препарат, разработка которого началась еще в 2016-м году, предназначался для лечения ревматоидного артрита При этом заболевании тоже может повышаться уровень цитокинов, так что аналогии напрашивались сами собой.

- Как лекарство от ревматоидного артрита, препарат уже практически изучен. Сейчас уже завершены два этапа клинических исследований, - констатирует Линькова. - Текущий этап — последняя стадия, испытание на пациентах. И параллельно мы начинаем испытывать его свойства в борьбе с коронавирусом.

Препарат, объясняет наша собеседница, представляет собой раствор для подкожных инъекций. Использовать его будут для лечения больных в тяжелом или критическом состоянии — причем, судя по результатам исследований и предварительным прогнозам, для того, чтобы ослабить болезнь и вернуть человека к жизни, в большинстве случаев достаточно будет всего одного укола.

Изначально препарат разрабатывали как средство для лечения ревматоидного артрита. Однако оказалось, что он может помочь в борьбе с коронавирусом.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Сейчас мы уже получили согласие от нескольких крупных медицинских центров — в частности, в Москве и Уфе, - продолжает Линькова. - Испытания будут проводить на основании добровольного согласия — то есть, пациента обязательно уведомят о том, что его будут лечить при помощи экспериментального лекарства, и попросят подписать специальные бумаги. Если же речь пойдет о человеке в критическом состоянии, это смогут сделать его родственники, законные представители или консилиум врачей-экспертов.

В свободное обращение препарат, конечно же, не поступит — он будет использоваться только в больницах и только по назначению врача.

Напомним: помимо компании BIOCAD над созданием лекарства работают ученые Санкт-Петербургского государственного университета. Однако их препарат предназначен не для лечения тяжелых форм коронавирусной инфекции, а для того, чтобы вирус в принципе не мог проникнуть в организм человека, закрепиться там и начать размножаться.