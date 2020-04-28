2020-04-28T20:42:46+03:00
Общество

«К выписке нажарили для нее корюшки»: пенсионерка из Санкт-Петербурга, победившая коронавирус, вернулась домой

Ирина Прокофьева находилась между жизнью и смертью и больше недели была прикована к аппарату искусственной вентиляции легких
Алина ЧЕМЕРИС
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Ирина Прокофьева почти месяц провела в больницеИрина Прокофьева почти месяц провела в больнице
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Почти месяц петербурженка Ирина Прокофьева провела в больничных стенах, борясь с коронавирусом, из-за которого ей пришлось 10 дней лежать на аппарате ИВЛ. И вот сегодня женщина вернулась домой. Все тесты на COVID-19 – отрицательные, болезнь отступила. Забирать Ирину из больницы Прокофьевы поехали всей семьей. Чтобы отблагодарить медиков, которые все это время ни на шаг не отходили от женщины, привезли им внушительных размеров торт с надписью «Спасибо за жизнь».

- Мама рассказывала, что врачи в реанимации очень чуткие и внимательные, - делится с корреспондентом «Комсомолки» дочь Ирины Мария. – Когда мама сделала первый самостоятельный вдох после того, как ее сняли с аппарата ИВЛ, они сказали, что она первая бабушка, которую они спасли.

В благодарность врачам Прокофьевы заказали торт

В благодарность врачам Прокофьевы заказали торт

Благодарить врачей Ирина не перестает и сейчас, когда весь кошмар закончился, и ее здоровью больше не угрожает коронавирус.

- Я безмерно счастлива увидеть вновь свою семью и оказаться дома! – говорит она, чуть не плача от радости. - Спасибо врачам - они ангелы.

О том, что Ирина, возможно, больна коронавирусом, семья узнала в конце марта. Как рассказывает Мария, сначала подумали, что бронхит обострился – хроническое заболевание. Но после того, как Ирину на скорой отвезли на флюорографию, а после – экстренно госпитализировали с пневмонией, родственники поняли, насколько все серьезно.

Пенсионерку практически сразу подключили к аппарату ИВЛ. В медикаментозном сне женщина провела 10 дней.

Родственники встречали Ирину цветами и шариками

Родственники встречали Ирину цветами и шариками

- Мама рассказывала, что ей снились кошмары в этом состоянии, - вспоминает Мария. – Один раз привиделось даже, что она умерла во сне. А мы все это время с ума от беспокойства сходили, очень переживали. Я плакала постоянно.

На связь с семьей после 10 дней ада – как называет сама Ирина время, проведенное под аппаратом ИВЛ, – женщина вышла 16 апреля – аккурат в день рождения своей внучки Полины. Теперь для Прокофьевых эта дата праздничная вдвойне.

- Мы аж подпрыгнули, когда она написала в наш семейный чат! – рассказывает Мария. – Папа уже хотел поскорее забрать ее домой, он очень скучал и переживал. Но нужно было убедиться, что вирус побежден. И вот сейчас мама наконец-то с нами. Мы очень рады.

Женщина пока еще плохо ходит, но главное, говорят ее родственники, что болезнь отступила

Женщина пока еще плохо ходит, но главное, говорят ее родственники, что болезнь отступила

Ирина пока еще с трудом ходит, впереди ее ждет реабилитация. Но родные уверены – дома их любимая мама, бабушка и супруга гораздо быстрее пойдет на поправку. А чтобы с первого дня дарить ей позитивные эмоции, Прокофьевы тщательно подготовились к встрече: украсили квартиру воздушными шариками и цветами. А на праздничном столе сегодня жареная корюшка – любимое блюдо Ирины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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