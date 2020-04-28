«К выписке нажарили для нее корюшки»: пенсионерка из Санкт-Петербурга, победившая коронавирус, вернулась домой

Почти месяц петербурженка Ирина Прокофьева провела в больничных стенах, борясь с коронавирусом, из-за которого ей пришлось 10 дней лежать на аппарате ИВЛ. И вот сегодня женщина вернулась домой. Все тесты на COVID-19 – отрицательные, болезнь отступила. Забирать Ирину из больницы Прокофьевы поехали всей семьей. Чтобы отблагодарить медиков, которые все это время ни на шаг не отходили от женщины, привезли им внушительных размеров торт с надписью «Спасибо за жизнь».

- Мама рассказывала, что врачи в реанимации очень чуткие и внимательные, - делится с корреспондентом «Комсомолки» дочь Ирины Мария. – Когда мама сделала первый самостоятельный вдох после того, как ее сняли с аппарата ИВЛ, они сказали, что она первая бабушка, которую они спасли.

В благодарность врачам Прокофьевы заказали торт

Благодарить врачей Ирина не перестает и сейчас, когда весь кошмар закончился, и ее здоровью больше не угрожает коронавирус.

- Я безмерно счастлива увидеть вновь свою семью и оказаться дома! – говорит она, чуть не плача от радости. - Спасибо врачам - они ангелы.

О том, что Ирина, возможно, больна коронавирусом, семья узнала в конце марта. Как рассказывает Мария, сначала подумали, что бронхит обострился – хроническое заболевание. Но после того, как Ирину на скорой отвезли на флюорографию, а после – экстренно госпитализировали с пневмонией, родственники поняли, насколько все серьезно.

Пенсионерку практически сразу подключили к аппарату ИВЛ. В медикаментозном сне женщина провела 10 дней.

Родственники встречали Ирину цветами и шариками

- Мама рассказывала, что ей снились кошмары в этом состоянии, - вспоминает Мария. – Один раз привиделось даже, что она умерла во сне. А мы все это время с ума от беспокойства сходили, очень переживали. Я плакала постоянно.

На связь с семьей после 10 дней ада – как называет сама Ирина время, проведенное под аппаратом ИВЛ, – женщина вышла 16 апреля – аккурат в день рождения своей внучки Полины. Теперь для Прокофьевых эта дата праздничная вдвойне.

- Мы аж подпрыгнули, когда она написала в наш семейный чат! – рассказывает Мария. – Папа уже хотел поскорее забрать ее домой, он очень скучал и переживал. Но нужно было убедиться, что вирус побежден. И вот сейчас мама наконец-то с нами. Мы очень рады.

Женщина пока еще плохо ходит, но главное, говорят ее родственники, что болезнь отступила

Ирина пока еще с трудом ходит, впереди ее ждет реабилитация. Но родные уверены – дома их любимая мама, бабушка и супруга гораздо быстрее пойдет на поправку. А чтобы с первого дня дарить ей позитивные эмоции, Прокофьевы тщательно подготовились к встрече: украсили квартиру воздушными шариками и цветами. А на праздничном столе сегодня жареная корюшка – любимое блюдо Ирины.