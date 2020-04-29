Нейробиолог дал четыре простых совета, как не впасть в депрессию во время самоизоляции

Самоизоляция на время эпидемии коронавируса все не кончается, а вот терпение и настроение у народа почти что на исходе. Как не скатиться в депрессию и без проблем перестроиться в рабочий режим (когда-то нам всем нужно будет это сделать), рассказал нейробиолог, научный руководитель клиники высоких медицинских технологий СПбГУ Рауль Гейнетдинов. Никаких психологических фокусов и банальных советов вроде «чаще улыбайтесь» - только научный, четкий и эффективный подход.

- Смотрите, какая штука, - объясняет Гайнетдинов на официальном сайте университета. - В организме человека существует два основных вещества, которые тесно связаны с настроением: дофамин и сертонин. Первый отвечает за удовольствие и наслаждение, второй — за эмоциональное равновесие.

Соответственно, именно на уровень этих веществ (по-научному они называют «нейромедиаторы») и нужно целенаправленно влиять, если мы хотим всегда оставаться бодрыми и веселыми. Как это сделать?

За обедом и ужином не забывайте о десертах: углевод помогает веществам, при помощи которых вырабатывается сертонин, добираться до мозга.Фото: Артем КИЛЬКИН

СПОСОБ 1. ДИЕТА

- Во-первых, уровень серотонина можно увеличивать при помощи специальной диеты, - объясняет специалист. - Ключевой фермент, который нужен для выработки сертонина — триптофан — содержится, например, в сыре, орехах, молоке, индейке и бананах.

Но даже если съесть за раз полкило сыра и запить его пакетом молока, существенных улучшений не возникнет: нужно еще, чтобы триптофан из крови добрался до мозга. Помочь ему в этом могут углеводы. А значит, питание на самоизоляции следует выстраивать по следующей схеме: во время обеда или ужина добавлять к основному блюду небольшой десерт.

СПОСОБ 2. АРОМАТЕРАПИЯ

Еще один инструмент для борьбы с подступающей депрессией — ароматерапия. Но не всякая. Как показывают исследования, лучше всего для этих целей годится запах хвои и смолы хвойных деревьев — он «блокирует» в мозгу человека особый рецептор, который отвечает за инстинктивное восприятие неприятных запахов, которые вызывают негативные эмоции.

СПОСОБ 3. КИСЛОРОДНОЕ НАСЫЩЕНИЕ

- Логично предположить, что, если человек долго не выходит из дома и не получает достаточное количество кислорода, у него может возникнуть дисбаланс нейромедиаторов, — объясняет Гайнетдинов. — Потому что этот жизненно важный газ тоже участвует в синтезе серотонина.

А как быть, если прогулки на балконе уже надоели, а дома как назло нет ни кислородной подушки, ни барокамеры? Проще всего увеличить двигательную активность. Займитесь гимнастикой или хотя бы йогой с домашними животными. Интенсивные физические нагрузки тоже способны насытить кровь кислородом. Кроме того, они способствуют нейрогенезу — восстановлению нервных клеток.

Настроение угнетает в том числе нехватка кислорода. Решить эту проблему можно, регулярно устраивая себе прогулки на балконе.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

СПОСОБ 4. ЛЕЧЕБНОЕ "ГОЛОДАНИЕ"

Наконец, последняя рекомендация — рассматривать карантин как своего рода терапию. У нее даже есть название: «дофаминовое голодание» - когда люди специально отказывают себе в некоторых удовольствиях, чтобы потом они ощущались ярче и острее.

- В целом данная теория является более-менее правдоподобной, но, конечно же, не все так просто: кроме дофамина важную роль в эмоциональном состоянии играют серотонин, норадреналин, эндорфины и многие другие нейромедиаторы, и взаимодействие между ними очень сложное, - констатирует эксперт. - Все же думаю, что, когда мы снова сможем пойти в любимое кафе или встретиться с близком другом, радость от этих событий на фоне "дофаминового голодания" во время самоизоляции будет намного ярче и мы заново научимся ценить те маленькие радости, которые не замечали раньше.