2020-04-28T19:42:54+03:00
Общество

Высокий спрос и предприятие не простаивает: На фабрике нижнего белья в Тихвине начали шить медицинские маски

За день умельцы производят по 9 тысяч трикотажных средств индивидуальной защиты
Полина ШАНДРАК
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Предприятие в Тихвине из-за коронавируса шьет теперь не пижамы и сорочки, а медицинские маски многоразового использования.Предприятие в Тихвине из-за коронавируса шьет теперь не пижамы и сорочки, а медицинские маски многоразового использования.
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Четверть века на трикотажной фабрике в Тихвине рукодельницы шили нижнее белье. В этом году из-за пандемии коронавируса, когда средства индивидуальной защиты стали на вес золота, мастерицам пришлось перепрофилироваться. Почти два месяца вместо привычных пижам, сорочек, футболок и трусов они кропотливо трудятся над созданием многоразовых медицинских масок. А на прошлой неделе получили государственную медицинскую регистрацию на их производство.

- Как только объявили пандемию, начали шить для себя, с апреля перепрофилировали производство, - рассказала корреспонденту «КП» директор фабрики Ирина Фомина. – Нам выгодно их выпускать, потому что на них сейчас высокий спрос. Заодно и предприятие не простаивает.

В 12-часовую смену на предприятии трудится 30-35 швей.

В 12-часовую смену на предприятии трудится 30-35 швей.

Перестроить работу, по ее словам, было несложно. На фабрике работают высококвалифицированные сотрудники, которые более 25 лет отшивают широкий ассортимент повседневного и функционального белья.

- Выкройки сделали самостоятельно, за основу взяли обычную медицинскую маску. Материал, из которого шьем, очень специфичный: тонкий трикотаж с хорошей воздухопроницаемостью, - пояснила Ирина Фомина. – Маска сделана из двух слоев полотна, которое, кстати, производим сами.

В 12-часовую смену на предприятии трудится 30-35 швей. За это время у них получается сделать 9 тысяч штук.

- Используется средство защиты можно в течение двух часов. Затем оно стирается при высокой температуре, проглаживается и снова готово к носке, - заверила директор фабрики. Пока маски выпускают комплектом из 12 штук. Такой запас позволяет полностью покрыть индивидуальную потребность на целый год. Пока их доставляют под заказ большими партиями. Планируется, что скоро они появятся в аптеках города.

Мастерицам пришлось перепрофилироваться и вместо нижнего белья начать шить маски.

Мастерицам пришлось перепрофилироваться и вместо нижнего белья начать шить маски.

Параллельно здесь шьют гигиенические многоразовые маски с гипоаллергенными пропитками, которые используются при производстве нижнего белья - трусов. Изготавливают их из хлопкового или бамбукового полотна в трех цветах – белом, черном, кремовом и светло-оранжевом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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