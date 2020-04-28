Петербуржцы смогут купить сим-карты МегаФона в магазинах у дома

Купить сим-карты МегаФона с саморегистрацией жители 36 городов России теперь могут в магазинах у своего дома. Такая возможность очень важна в условиях, когда многие абоненты вынуждены соблюдать режим самоизоляции и сократить перемещения по городу.

В Северной столице насчитывается более 400 торговых точек, где доступна новая услуга. Это небольшие магазины шаговой доступности, преимущественно осуществляющие торговлю продовольственными товарами.

- В Петербурге у МегаФона исторически сильные позиции и большая доля рынка, но мы видим потребности в новых подключениях. Сейчас особенно актуальна возможность приобрести сим-карту максимально близко к дому – это необходимо для соблюдения режима самоизоляции в условиях мегаполиса, - говорит директор по продажам на массовом рынке СЗФ ПАО «МегаФон» Дмитрий Козлов.

Кроме того, в Петербурге и Ленинградской области сим-карты оператора можно приобрести у федеральных партнеров оператора: магазинах «Лента», «Верный», интернет-магазине «Холодильник.РУ» и на АЗС Татнефть. Суммарно количество торговых точек федеральных сетей в Петербурге и Ленобласти, где доступны сим-карты оператора, превышает 150.

- С января мы активно расширяем дистрибуцию сим-карт в онлайн- и оффлайн-каналах и наблюдаем двукратный прирост продаж ежемесячно. На оффлайновые магазины приходится 70% продаж сим-карт с саморегистрацией. Для тех, кто старается сейчас посещать только магазины в шаговой доступности, мы добавили сим-карты в ассортимент небольших торговых точек. Это позволит нашим абонентам оставаться на связи без посещения специализированных салонов, - отмечает коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.

Активировать сим-карту можно самостоятельно в любое удобное время через мобильное приложение МегаФона, в том числе с авторизацией через портал госуслуг. Такая активация займет не более 5-10 минут. Приложение позволяет распознать лицо клиента, верифицировать фото в паспорте и автоматически заполнить электронный договор. При регистрации абонент может выбрать любой из действующих тарифов.