2020-04-28T22:32:21+03:00
Общество

Фонд «Доброделы Петербурга» запускает проект «Звонок добра»

Сказочный герой позвонит ребенку, который находится на лечении, и пожелает ему скорейшего выздоровления
Маргарита РЕПИНА
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Доброделы помогут врачам прогнать любую болезнь. Фото: "Доброделы Петербурга".Доброделы помогут врачам прогнать любую болезнь. Фото: "Доброделы Петербурга".
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В это непростое время команда «Доброделов» не остаётся равнодушной к ситуации! На время карантина во многих медицинских учреждениях была ограничена деятельность волонтеров, которые могли бы поддержать детей и отвлечь от больничных будней. Но петербургский фонд, который активно помогает всем, кто попал в трудную жизненную ситуацию, нашел выход.

Фонд запустил новую акцию. Фото: "Доброделы Петербурга".

Фонд запустил новую акцию. Фото: "Доброделы Петербурга".

Специально для тех, кто сейчас находится на лечении, фонд открыл службу сказочных звонков. Родители или родственники детей, которые сейчас находятся в больницах или на лечении дома могут оставить заявку на звонок от доброделов. Профессиональный аниматор перевоплотится в любимого героя и поиграет с вашим ребенком. Вместе они будут: разгадывать загадки, чуть-чуть подвижных игр (если это можно), прочитают короткую сказку, и самое главное - наш добродел пожелает скорейшего выздоровления, подарит хорошее настроение, улыбки и поможет врачам побыстрей прогнать злую хворь.

НА ЗАМЕТКУ

Как оставить заявку?

Напишите в личные сообщения группы: https://vk.com/dobrodelyspb

ИСТОЧНИК KP.RU

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