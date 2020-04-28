Фонд «Доброделы Петербурга» запускает проект «Звонок добра»

В это непростое время команда «Доброделов» не остаётся равнодушной к ситуации! На время карантина во многих медицинских учреждениях была ограничена деятельность волонтеров, которые могли бы поддержать детей и отвлечь от больничных будней. Но петербургский фонд, который активно помогает всем, кто попал в трудную жизненную ситуацию, нашел выход.

Фонд запустил новую акцию. Фото: "Доброделы Петербурга".

Специально для тех, кто сейчас находится на лечении, фонд открыл службу сказочных звонков. Родители или родственники детей, которые сейчас находятся в больницах или на лечении дома могут оставить заявку на звонок от доброделов. Профессиональный аниматор перевоплотится в любимого героя и поиграет с вашим ребенком. Вместе они будут: разгадывать загадки, чуть-чуть подвижных игр (если это можно), прочитают короткую сказку, и самое главное - наш добродел пожелает скорейшего выздоровления, подарит хорошее настроение, улыбки и поможет врачам побыстрей прогнать злую хворь.

НА ЗАМЕТКУ

Как оставить заявку?

Напишите в личные сообщения группы: https://vk.com/dobrodelyspb