2020-04-29T01:58:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 29 апреля 2020 года: продление нерабочих дней и карта распространения инфекции

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 29 апреля 2020 года
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 29 апреля 2020 года от "Комсомолки".Последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 29 апреля 2020 года от "Комсомолки".Фото: Олег ЗОЛОТО
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«Комсомолка» вновь собрала самые последние новости о коронавирусе на утро 29 апреля 2020 года в Санкт-Петербурге. Число человек, заболевших опасной инфекцией в Северной столице, вновь выросло.

- За прошедшие сутки в Санкт-Петербурге коронавирус выявили еще у 198 пациентов. На данный момент количество зараженных опасной инфекцией достигло 3436 человек. За все время пандемии выздоровели уже 544 человека. Смертей от опасной инфекции зафиксировано 27. В Ленобласти диагностировали 781 случай заражения коронавирусом. Из общего числа выздоровели 105 пациентов. Смертей по-прежнему нет (смерть от инфекции медсестры в Гатчинской больнице официально не признали, несмотря на слова губернатора – Прим. ред.), - сообщает всероссийский оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Главной новостью, безусловно, стало решение губернатора Александра Беглова продлить нерабочие дни по 12 мая 2020 года после соответствующего распоряжения президента. Отметим, что горожанам добавили к отдыху еще один лишний день по сравнению со сроком, что озвучил Владимир Путин для остальных россиян. По словам главы Северной столицы, смертельная угроза все еще сохраняется, и город несет потери.

Санкт-Петербург получил от правительства России 635 млн рублей, которые пойдут на ежемесячные выплаты медработникам, лечащих больных с коронавирусом. Первые надбавки врачи уже получат в мае. Вдобавок городское правительство выделило 30 млн рублей для медиков, которые пострадали от инфекции во время исполнения служебного долга. К сожалению, врачи с COVID-19 продолжают умирать. В городе даже появилась стена памяти по усопшим напротив здания Комитета по здравоохранению. Сейчас в Боткинской больнице в реанимации находятся четыре врача между жизнью и смертью.

Медэксперты наконец-то создали карту распространения коронавируса в Санкт-Петербурге. В списке лидеров по количеству заболевших есть Невский, Приморский и Калининский районы. К слову, специалисты назвали даже стоимость лечения COVID-19 на дому – 10 060 рублей. В эту сумму входят лекарства, мазки и наблюдения врача за больным.

Добавим, что еще пять больниц начали принимать пациентов с коронавирусом. В их число вошли Мариинская больница, Городская больница №15, Больница №38 имени Н.А. Семашко, Родильный дом №16, а также Детская городская больница святой Ольги. Заболевших в легкой форме уже доставляют в пансионат «Заря», который раньше был обсерватором.

И куда без надежды на лучшее: журналистка «Комсомолки» нашла пенсионерку, героически победившую инфекцию, и взяла интервью у ее счастливой семьи. Пожилая женщина с подключенным аппаратом ИВЛ провела в «медикаментозном аду» 10 дней, но сумела выкарабкаться. На праздничном столе бабушку ждало любимое блюдо – жареная корюшка.

В Петербурге появилась «стена памяти» в честь умерших во время пандемии медиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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