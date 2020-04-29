Пятеро детей и их родители погибли при пожаре в поселке Выборгский в Ленинградской области

Страшная трагедия произошла в ночь на 29 апреля в поселке Выборгский в пригороде Выборга в Ленинградской области. Здесь, в частном деревянном доме, разделенном на две квартиры, сгорела целая семья – пятеро детей и их родители.

- В 1:30 29 апреля 2020 года поступило сообщение о пожаре по адресу: город Выборг, улица Малая Водяная, горел частный дом на площади 120 квадратных метров, - сообщает пресс-служба регионального управления МЧС по Ленобласти.

По словам жителей соседних домов, старая деревянная постройка вспыхнула как спичка. На место происшествия примчались дежурные смены двух пожарных частей - 12 человек и 3 единицы техники – но дом к этому времени уже пылал целиком. До их приезда соседи пытались залить пылающий двухэтажный барак из садовых шлангов, но тщетно

В 3:10 пожар был ликвидирован, однако его жертвами стала практически вся многодетная семья. По сообщениям в соцсетях местных жителей, в огне сгорели пять девочек, а также их мама с папой.

Соседи семьи сообщают о семь погибших, спасатели МЧС пока нашли тела шести человек. Фото: vk.com/vyborg_interesting

Самой маленькой погибшей было всего полтора месяца. Старшая 15-летняя дочка ночевала в этот раз у бабушки (пенсионерке 78 лет) и спаслась. Судьба ее единственного брата пока неизвестна.

В МЧС пока подтверждают сведения о шести погибших.

- Мы работаем на месте пожара. По состоянию на 7:30 утра обнаружены останки шести человек. Пока разбор завалов продолжается, - сообщили в пресс-службе областного управления корреспонденту «КП-Петербург».

Всего на пожаре от МЧС работали 17 единиц техники и 41 человек личного состава. Сейчас место трагедии осматривают пожарные дознаватели. С ними также присутствуют следователи управления Следственного комитета России по Ленинградской области.