2020-04-29T11:27:08+03:00
Общество

Сладкие новости: в «Теремке» появились любимые пирожные навынос

Кондитерский цех «Теремка» снова начал свою работу
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Воздушные эклеры с натуральными взбитыми сливками для приверженцев классики. Фото предоставлено пресс-службой компании «Теремок»,Воздушные эклеры с натуральными взбитыми сливками для приверженцев классики. Фото предоставлено пресс-службой компании «Теремок»,
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Несколько лет назад сеть ресторанов домашней кухни «Теремок» пополнилась сладким детищем – небольшими уютными Кондитерскими Хорошего Настроения. Широкий ассортимент натуральных десертов быстро завоевал сердца петербуржцев и стал настоящей вкусной достопримечательностью нашего города.

Сегодня «Теремок»радует отличными новостями: кондитерский цех возобновляет свою работу! Пока в сокращенном режиме: производить будут наиболее любимые гостями позиции и весьма ограниченным тиражом. Зато купить лакомства во время самоизоляции можно в любом уличном киоске и в каждом ресторане, работающем навынос. Через сервисы доставки Яндекс. Еда и Деливери Клаб они также доступны.

Набор из трех видов фирменных корзиночек для ценителей разнообразных вкусов. Фото предоставлено пресс-службой компании «Теремок»,

Набор из трех видов фирменных корзиночек для ценителей разнообразных вкусов. Фото предоставлено пресс-службой компании «Теремок»,

Десерты предлагаются в виде двух наборов. «Ассорти» из шести пирожных включает в себя три вида песочных корзиночек с разнообразными начинками: натуральный апельсиновый сок под невесомыми белковыми облаками; тающий масляный крем, укутанный в варенье из черной смородины; гармоничный дуэт сочных яблок и ягод брусники – каждое миниатюрное лукошко таит в себе массу удовольствия!

Второй набор – «Воздушный» - создан специально для ценителей классики. Нежных заварныхэклеров, щедро наполненных натуральными взбитыми сливками и присыпанных сахарной пудрой, здесь целых пять. Потому что остановиться на одном или двух просто невозможно.

Сверяйтесь с картой работающих «Теремков» по ссылке, приходите по удобному адресу и забирайте свою коробочку сладких впечатлений!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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