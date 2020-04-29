2020-04-29T12:32:58+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге на 29 апреля 2020 года: заболели еще 290 человек

Мы собрали последние данные про новые случаи заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге на 29 апреля 2020 года: общее число заболевших составило 3726 человек
Петр КИБЕР
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Оперштаб привел новые данные по заболевшим коронавирусом в России.Оперштаб привел новые данные по заболевшим коронавирусом в России.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Федеральный Информационный центр по мониторингу ситуации с распространением инфекции COVID-19 привел обновленные данные по числу заболевших в России. Стали известны и новые случаи заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге на 29 апреля 2020 года: заболели еще 290 человек

- За минувшие сутки в России подтверждены 5841 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Общее количество заболевших с начала пандемии составило 99 399. Выздоровели из общего числа 10 286 (+1830 за сутки), скончались 972 (+108), - сообщает Инфоцентр.

Наибольший прирост числа заболевших отмечен в Москве. Там за сутки прибавилось 2220 пациентов. Общее количество случаев с начала пандемии составило 50 646 - более 50% от суммарного числа по стране. 4610 москвичей выздоровели, 546 умерли.

В Подмосковье +686 заболевших (10 917 всего). 389 выздоровевших и 90 умерших.

В Санкт-Петербурге по состоянию на 10:45 29 апреля зафиксировано 3726 больных (+290). 708 человек выздоровели. К сожалению, пополнилась статистика смертельных случаев, подтверждена смерть от коронавируса еще двух пациентов, общее число умерших составляет 29 человек.

Также официально подтверждена первая смерть от коронавируса и в Ленинградской области. От COVID-19 умерла медсестра Гатчинской больницы. Власти региона уже пообещали оказать помощь семье.

Всего в Ленобласти за сутки заболели еще 53 человека, общее число случаев с начала пандемии составило 834. 115 человек вылечились, один умер.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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