Кредитный карантин: какую помощь петербуржцы получат от банков в период пандемии

В конце марта президент Владимир Путин озвучил меры поддержки, которые должны помочь гражданам и бизнесу страны преодолеть кризис, вызванный эпидемией. Пожалуй, самые важные новости получили клиенты банков. Глава государства распорядился предоставить отсрочку по кредитам пострадавшим из-за вируса заемщикам. Позднее список вариантов помощи был увеличен. Для предотвращения всплеска безработицы правительство расширило программу зарплатных кредитов для предприятий. «Комсомолка» узнала, что еще изменилось за последний месяц в работе банков и на какую поддержку могут рассчитывать сейчас петербуржцы.

КРЕДИТНЫЕ КАНИКУЛЫ

Банки Северной столицы оперативно отреагировали на требование президента. - ВТБ в дополнение к мерам поддержки, предоставленным заемщикам государством по Закону о льготном периоде в кредитовании (106-ФЗ), запустил дополнительную собственную программу, - сообщили в пресс-службе банка.

- ВТБ расширил число ее потенциальных участников за счет увеличения максимальной суммы кредита пострадавшего заемщика. Программа ВТБ действует для клиентов, среднемесячный доход которых снизился на 30 процентов по сравнению с 2019 годом. Банк также принимает больничные листы клиентов и другие справки, подтверждающие сокращение их дохода. В зависимости от типа кредита в Санкт-Петербурге и Ленинградской области установлены следующие максимальные суммы первоначального займа: по ипотеке - 8 млн рублей, по кредитам наличными - 2 млн рублей, по автокредитам - 1,5 млн рублей. Всем владельцам кредитных карт автоматически предоставлена отсрочка двух минимальных платежей в апреле и мае.

Для получения кредитных каникул заемщикам необходимо подать заявку через сайт, чат-бот или обратиться в контакт-центр банка и предоставить подтверждающие документы.

РЕШЕНИЯ ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

Поддержать клиентов, оказавшихся в тяжелой ситуации из-за коронавируса, готовы и в банке УРАЛСИБ. Управляющая филиалом в СанктПетербурге Татьяна Савина рассказала, что основная доля клиентов, уже обратившихся за кредитными каникулами и реструктуризацией займов, это представители тех видов бизнеса, которые сильнее всего пострадали из-за карантина. УРАЛСИБ в короткие сроки сформировал свой пакет мер поддержки для таких клиентов. Так, заемщикам из числа малого и среднего бизнеса банк предоставил кредитные каникулы на срок до девяти месяцев. При этом предприниматели получают отсрочку по упрощенной схеме - с минимальным пакетом документов и оперативным принятием решения.

- Кроме того, совместно с МСП Банком мы разработали новое решение для субъектов малого бизнеса: кредитование клиентов под 0 процентов на выплату заработной платы и бесплатное открытие и ведение расчетного счета в рамках пакетов услуг по РКО - рассказывает Татьяна Савина.

- Другое наше антикризисное предложение - год бесплатного обслуживания по пакету «Начни с нуля». Для всех клиентов, открывших первый расчетный счет до 30 июня, действует специальная система начисления процентов на фактический остаток на расчетном счете. Кроме того, представители малого бизнеса теперь могут активнее использовать возможности удаленных сервисов. Новая система дистанционного обслуживания позволяет проводить платежи без посещения офиса и заметно экономить на стоимости обслуживания счета и проведении платежей. Кроме того, клиентам, задействованным в сфере государственных закупок, УРАЛСИБ предложил воспользоваться онлайн-сервисом получения банковских гарантий для участия в тендерах и аукционах. Полностью электронный документооборот, удаленная подача заявок и оперативное их рассмотрение упростят предпринимателям участие в конкурсах на получение госзаказов.

С началом карантина большинство банковских операций ушли в интернет.Фото: Анастасия ОСИПОВА

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Около 100 тысяч обращений в рамках Закона о льготном периоде подали жители России к 15 апреля. 38 тысяч, или 48 процентов, от числа рассмотренных обращений удовлетворены. В том числе одобрены 13 тысяч обращений по ипотечным каникулам (это почти 80 процентов). По данным Северо-Западного главного управления ЦБ.

НА ЗАМЕТКУ

О чем нужно знать, обращаясь за кредитными каникулами по 106 ФЗ? Пресс-служба Северо-Западного главного управления Банка России: - На сбор подтверждающих документов отведено 90 дней. Если заемщик в течение 10 дней после подачи заявления на кредитные каникулы не получил ни подтверждения, ни отказа от кредитора, льготный период считается установленным, причем он отсчитывается от даты подачи заявления (если заемщик не выбрал иную дату). В свою очередь кредитор может впоследствии отказать заемщику в предоставлении кредитных каникул, если у него есть подтверждение, что заемщик не соответствует установленным законом критериям. При этом клиент может оспорить это решение в суде. Обратиться с заявлением о предоставлении кредитных каникул можно в любой день до 30 сентября. Если кредитор отказывается идти вам навстречу или вы считаете, что ваши права нарушены, то обращение, как и прежде, можно направить в электронном виде через интернет-приемную Банка России.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Разработка новых мер поддержки обычных горожан и предпринимателей Петербурга - не единственное новшество в деятельности банков в период пандемии. Вместе со всем городом им пришлось перестраивать на новые рельсы и свою обычную работу. Так, около половины сотрудников Сбербанка сейчас трудится удаленно, на период самоизоляции закрыта часть отделений. Но, как рассказали в банке, благодаря множеству дистанционных сервисов клиенты не заметили изменений в обслуживании.

- Пользователи в режиме онлайн могут переводить деньги клиентам Сбербанка и других банков, совершать международные переводы, оплачивать ЖКХ, связь и другие услуги, оформлять и погашать кредиты (в том числе и досрочно), проверять баланс, открывать и пополнять вклады, открывать дебетовые и кредитные карты и пользоваться ими сразу, не получая пластика, устанавливать и менять пин-код, подавать заявку на ипотеку и сопровождать уже взятый ипотечный кредит, обменивать валюту и многое другое, - рассказали в пресс-центре Северо-Западного банка ПАО Сбербанк. Тем, кто не силен в использовании удаленных сервисов, освоить их помогают сотрудники банка. Они же подсказывают пожилым людям, как можно решить их вопрос не покидая дома.