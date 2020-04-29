Запрет на рюмочные в жилых домах в Санкт-Петербурге приняли в первом чтении

Депутаты Санкт-Петербурга 29 апреля в первом чтении приняли закон, который запрещает работать рюмочным в жилых домах. Как известно, продавать алкоголь в магазинах по ночам запрещено, так что многие отправляются в подобные места. Они, кстати, есть и в старых домах центра, и в новостройках на окраинах.

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По новой редакции закона, барам, ресторанам и кафе, в которых разрешено торговать спиртным, устанавливают минимальную площадь. Они должны быть не меньше 20 квадратных метров. Так заведения планируют отличить от сомнительных «разливаек». Однако во втором чтении порог по площади могут пересмотреть. Об этом рассказал в эфире радио «Комсомольская правда в Петербурге», 92.0 FM депутат ЗакСобрания Денис Четырбок.

– Я не исключаю, что мы скорректируем это число в сторону увеличения. Это будет зависеть как от пожеланий самих людей, которые проживают по соседству с такими «точками кипения», так и от данных комитета по промышленной политике, инновациям и торговле, – отметил Денис Четырбок.

Такие рюмочные, которые работают всю ночь, сейчас есть в каждом районе города.Фото: Олег ЗОЛОТО

Для Петербурга это важно, потому что большинство злополучных рюмочных как раз имеют площадь от 50 до 70 квадратных метров. Вполне возможно, что в городе запрет коснется заведений от 20 до 100 квадратных метров. А пока депутаты направили запрос в профильное ведомство с просьбой предоставить информацию о количестве заведений, расположенных в жилых домах и торгующих алкоголем и их площади.

КСТАТИ

Проблема рюмочных зрела долгое время: жители Петербурга массово обращались с жалобами на такие заведения к депутатам. Еще в октябре 2019 года парламентарии Северной столицы обратились за помощью к федеральным властям. И предложили в Госдуму изменения в закон об обороте этилового спирта. Депутаты попросили разрешить регионам устанавливать для таких заведений минимальную площадь. В апреле этого года Госдума внесла изменения в закон, поддержав ЗакСобрание Петербурга в борьбе с рюмочными. Теперь продавать алкоголь в заведениях на первых этажах жилых домов запрещено, если они занимают помещение меньше 20 квадратных метров. А регионы могут самостоятельно определять предельную площадь таких заведений, чем и занимается сейчас городской парламент.