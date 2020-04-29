Мы заботимся о пассажирах, а пассажиры - о нас

Какой сегодня самый безопасный способ передвижения? Ответ на этот вопрос мы искали не просто так: некоторые сотрудники нашей редакции живут в Ленинградской области и электричку для поездок на работу выбрали даже те, у кого есть автомобиль. Почему? Все очень просто: в нынешней ситуации это самый безопасный, предсказуемый и удобный способ добраться до Петербурга и обратно, в Ленобласть.

СВОБОДНО И СПОКОЙНО

Будний день, утро, пора на работу. Билет куплен онлайн в мобильном приложении, хотя приобрести его вполне безопасно можно было бы и в кассе: на каждой станции нанесена специальная разметка о соблюдении дистанции. В вагоне электрички по пути из Гатчины в Петербург всего несколько человек, все сидят на удалении друг от друга - соблюдают предписание, которое транслируют в том числе и наклейки на стенах вагона. Контролеры правила безопасности тоже соблюдают: билеты проверяют, как и раньше, но не берут их в руки, а просто смотрят на дату и пункт назначения. Да если бы и взяли: все контролеры в перчатках и масках - от этого сразу спокойнее.

Слово за слово разговорились с контролером (конечно, соблюдая дистанцию). Елена Владимировна Ларина работает в Северо-Западной пригородной пассажирской компании уже почти девять лет и сейчас, в разгар эпидемии, по- прежнему на посту. Часть персонала, кому за 65 лет, находится дома на карантине, часть сотрудников - в дистанционном режиме работы, но кто-то же должен выходить на работу, ведь жизнь продолжается.

РАБОТА ПОД ЗАЩИТОЙ

- Боюсь ли я заразиться на работе? Нет! Нам выдают все необходимые средства индивидуальной защиты: и маски, и перчатки, и антисептики. Причем выдают с запасом, - рассказывает Елена Владимировна. - На работу приходим немного раньше, чтобы проверить температуру и взять все необходимое в дорогу. К этому вопросу сейчас пристальное внимание: если у сотрудника наблюдаются признаки недомогания, его не допускают до работы и направляют домой для вызова врача.

Наши пассажиры - просто молодцы!Фото: Олег ЗОЛОТО

Конечно, целый день работать в маске и перчатках не очень комфортно (да и сумка контролера стала немного тяжелее), но что делать - таковы правила. Самое главное - безопасность пассажиров и самих сотрудников железной дороги.

- Наши пассажиры - просто молодцы! Очень внимательные, понимающие. Если рекомендуем сесть подальше друг от друга - понимают, даже поддерживают нас, шутят. Недавно меня спросили, какое выражение лица у меня под маской: мол, не видно - улыбаюсь или нет. Конечно, улыбаюсь! - смеется контролер.

Маски, перчатки и антисептик далеко не единственный способ обезопасить себя от вируса в электричках. Все поезда во время техобслуживания регулярно проходят дезинфекцию и влажную уборку. Ежесуточно обработку проходит более девятисот пригородных пассажирских вагонов! Дезинфекция включает в себя обработку антисептическими средствами пассажирских сидений, спинок, ручек кресел, откидных столиков, поверхностей салонных и межвагонных дверей, багажных полок, стеллажей, а также полную дезинфекцию санитарных комнат. Обрабатываются зоны билетных касс и терминалы самообслуживания.

- Конечно, хочется, чтобы все это скорее закончилось и мы смогли улыбаться нашим пассажирам уже без масок! - говорит Елена Ларина.

КОНКРЕТНО

54,1 тысячи пар перчаток, 39,1 тысячи защитных масок и более 500 литров антисептических средств закупила Северо- Западная пригородная пассажирская компания для своих работников. На вокзалах проводится усиленная уборка с применением дезинфицирующих средств: утренняя и вечерняя уборка пола, раз в четыре часа протирание контактных поверхностей, таких как дверные ручки, стойки справочных окон и элементы кассовых окон, экраны и клавиатуры банковских терминалов, кнопочные блоки лифтов, поручни для пассажиров. Санитарные помещения вокзалов полностью убираются и дезинфицируются не менее двух раз в сутки. Все крупные вокзалы Санкт- Петербурга прошли полную дезинфекцию, которую во взаимодействии с железнодорожниками провели сотрудники подразделений МЧС.