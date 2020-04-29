В Смольном рассказали, что будет, если на майские праздники уехать за пределы Ленобласти

Договоренность о беспрепятственном проезде петербуржцев на дачи на майские праздники действует только между двумя регионами: Санкт-Петербургом и Ленинградской областью. Тем, у кого участки находятся в других субъектах Северо-Запада, придется провести 14 дней на самоизоляции, в соответствии с установленными там правилами. Об этом сегодня, 29 апреля, сообщили в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга.

- Единственная область, где особые условия отсутствуют - Тверская, - пояснили в Смольном.

Две недели отсидеть на своем участке придется тем, кто приедет в Новгородскую область. Дачники, добравшиеся до Псковской области после 24 апреля, должны будут позвонить в оперативный информационный центр по номерам: 8 (800) 444-10-41 и 299–003. Сообщить о своем приезде, а потом также на 14 дней самоизолироваться.

Чтобы попасть в Вологодскую область и вовсе нужен цифровой пропуск. Оформляется он минимум за сутки на региональном портале Госуслуг. Распечатывать не обязательно, при въезде в область можно будет предъявить его с экрана смартфона. Но лучше все же иметь при себе и бумажный вариант. На всякий случай. И да, 14 дней карантина здесь тоже никто не отменял.

К наплыву гостей из Петербурга готовится и Карелия. Тем более, что этот регион – самый любимый у рыбаков Северо-Запада, а обязательной изоляции в нем не требуется. Единственное правило – по прибытии заполнить анкету со всеми личными данными, сроками и адресом пребывания, а также рассказать, нет ли признаков ОРВИ и не было ли контактов с заболевшими людьми.

ВАЖНО!

Сейчас попасть в Карелию с территории Ленинградской, а также Архангельской и Вологодской областей. можно только через специально оборудованные контрольно-пропускные пункты. Они расположены:

- на 155-м километре «Сортавалы» (дорога А-121);

- на 270-м километре «Колы» (дорога Р-21);

- на 45-м километре автодороги А-215 Лодейное Поле – Вытегра – Прокшино – Брин-Наволок;

- на 394-м км дороги А-119 Вологда – Медвежьегорск – автомобильная дорога Р-21 «Кола»;

- на 354-м км автомобильной дороги Долматово – Няндома – Каргополь – Пудож.

НА ЗАМЕТКУ

Для тех, кто собирается на дачу в Ленобласти не действуют никакие правила о дополнительном карантине. Единственное условие – ехать без остановок по пути от дома до участка. При себе иметь документы о собственности или договор аренды – в общем, тот документ, на основании которого вы имеет право пользоваться дачей. И еще одно условие: не общаться с соседями, а со своей территории выходить только в самых крайних случаях.