2020-04-29T12:32:58+03:00
Общество

В Смольном рассказали, что будет, если на майские праздники уехать за пределы Ленобласти

Две недели отсидеть на своем участке придется тем, кто приедет в Новгородскую область
Ирина СЕБЕЛЕВА
Поделиться:
Договоренность о беспрепятственном проезде петербуржцев на дачи на майские праздники действует только между двумя регионами: Санкт-Петербургом и Ленинградской областью.Договоренность о беспрепятственном проезде петербуржцев на дачи на майские праздники действует только между двумя регионами: Санкт-Петербургом и Ленинградской областью.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Договоренность о беспрепятственном проезде петербуржцев на дачи на майские праздники действует только между двумя регионами: Санкт-Петербургом и Ленинградской областью. Тем, у кого участки находятся в других субъектах Северо-Запада, придется провести 14 дней на самоизоляции, в соответствии с установленными там правилами. Об этом сегодня, 29 апреля, сообщили в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга.

- Единственная область, где особые условия отсутствуют - Тверская, - пояснили в Смольном.

Две недели отсидеть на своем участке придется тем, кто приедет в Новгородскую область. Дачники, добравшиеся до Псковской области после 24 апреля, должны будут позвонить в оперативный информационный центр по номерам: 8 (800) 444-10-41 и 299–003. Сообщить о своем приезде, а потом также на 14 дней самоизолироваться.

Чтобы попасть в Вологодскую область и вовсе нужен цифровой пропуск. Оформляется он минимум за сутки на региональном портале Госуслуг. Распечатывать не обязательно, при въезде в область можно будет предъявить его с экрана смартфона. Но лучше все же иметь при себе и бумажный вариант. На всякий случай. И да, 14 дней карантина здесь тоже никто не отменял.

К наплыву гостей из Петербурга готовится и Карелия. Тем более, что этот регион – самый любимый у рыбаков Северо-Запада, а обязательной изоляции в нем не требуется. Единственное правило – по прибытии заполнить анкету со всеми личными данными, сроками и адресом пребывания, а также рассказать, нет ли признаков ОРВИ и не было ли контактов с заболевшими людьми.

ВАЖНО!

Сейчас попасть в Карелию с территории Ленинградской, а также Архангельской и Вологодской областей. можно только через специально оборудованные контрольно-пропускные пункты. Они расположены:

- на 155-м километре «Сортавалы» (дорога А-121);

- на 270-м километре «Колы» (дорога Р-21);

- на 45-м километре автодороги А-215 Лодейное Поле – Вытегра – Прокшино – Брин-Наволок;

- на 394-м км дороги А-119 ВологдаМедвежьегорск – автомобильная дорога Р-21 «Кола»;

- на 354-м км автомобильной дороги Долматово – НяндомаКаргопольПудож.

НА ЗАМЕТКУ

Для тех, кто собирается на дачу в Ленобласти не действуют никакие правила о дополнительном карантине. Единственное условие – ехать без остановок по пути от дома до участка. При себе иметь документы о собственности или договор аренды – в общем, тот документ, на основании которого вы имеет право пользоваться дачей. И еще одно условие: не общаться с соседями, а со своей территории выходить только в самых крайних случаях.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Комздрав рассказал о еще двух умерших от коронавируса петербуржцах
Число умерших из-за коронавируса в Санкт-Петербурге на 29 апреля 2020 года составило 29 человек: скончались еще двое
Пандусы для инвалидов и колясок установили на набережных Невы
Один человек выжил в страшном пожаре в Выборге, где погибла семья с шестью детьми
Индекс режима самоизоляции в Санкт-Петербурге 29 апреля 2020 года рухнул до минимума
Глава Следственного комитета взял на контроль гибель многодетной семьи на пожаре в Выборге
Студент из Санкт-Петербурга задержан за развращение 8-летней девочки в социальной сети
Заместитель директора детского дома украла деньги у воспитанника в Санкт-Петербурге
Беглов продлил режим самоизоляции в Санкт-Петербурге до 12 мая 2020 года
Опубликовано видео с места пожара в Выборге, где погибла семья из восьми человек
Огромная свалка покрышек выросла в Приморском районе Санкт-Петербурга
Праздничное оформление Петербурга ко Дню Победы перенесли на поздний срок из-за коронавируса
Девушка призналась в убийстве трех человек и поджоге в Санкт-Петербурге
Новые случаи заражения коронавирусом в Ленинградской области на 29 апреля 2020 года: Еще 53 зараженных
Более 10 тысяч человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки
8 человек с внебольничной пневмонией госпитализированы в Карелии за сутки
КАД снова встал в огромную пробку перед Софийской улицей
В центре Петербурга двое мужчин украли шесть бутылок шампуня
Еще три человека заболели коронавирусом в Карелии
На Невском проспекте «Форд» снес чугунные ограждения
Прогноз погоды на 29 апреля в Санкт-Петербурге: город опять засыпало снегом
СПбГУ отменил госэкзамены для части студентов, испытывающих стресс из-за коронавируса
Петербургские студенты стали призерами международного чемпионата по программированию