Можно ли купить квартиру на самоизоляции

В середине марта риелторы и аналитики рассказали о небольшом, но все же ощутимом оживлении на рынке жилья. Те, кто откладывал покупку квадратных метров, взяли быка за рога. Одна из причин кроется в падающем рубле. Страх перед неизвестностью подталкивает людей вложить имеющие сбережения в дело «пока не поздно». К тому же поторопиться советовали эксперты.

- Если средства в рублях, их хватает на первоначальный взнос и есть возможность взять ипотеку, конечно, жилье надо покупать не откладывая, - рекомендовал вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев. Банки пошли навстречу покупателям. С помощью господдержки некоторые из них снизили ипотечные ставки до 6,4 процента. В течение полугода жители Петербурга и Ленобласти смогут оформить кредит на покупку жилья в новостройке до 8 млн рублей. Не менее важное сейчас ноу-хау - возможность подать заявку по льготной программе и получить кредит не выходя из квартиры.

ИПОТЕКА НА УДАЛЕНКЕ

Продажа недвижимости через Интернет появилась в Петербурге несколько лет назад. Понравившуюся квартиру покупатель отправлял в корзину, но закрыть сделку мог, лишь оплатив всю сумму сразу. Воспользоваться ипотекой в онлайн-магазине было невозможно, так как для ее оформления от клиента требовалось не менее семи визитов в банк и двух - в МФЦ. Как избежать лишних хлопот и передвижений, что особенно актуально в период пандемии, узнали мы на сайте «ДомКлик» от Сбербанка, с помощью которого оформить ипотеку и купить недвижимость можно дистанционно. Для этого нужно зайти на ресурс, выбрать квартиру от застройщика и подать заявление на кредит. Для завершения оформления документов сотрудники банка, в случае если клиент по какой-то причине не может посетить офис, готовы приехать прямо к клиенту.

Конечно, соблюдая все меры безопасности для здоровья. Как еще свести к минимуму прогулки по городу при покупке недвижимости? Зарегистрировать новое имущество удаленно. Через сервис «Электронная регистрация» бумаги отправятся напрямую в Росреестр. Идти в банк и возиться с наличными, чтобы перечислить деньги застройщику, тоже нет необходимости. Через «Сервис безопасных расчетов» продавец автоматически получит всю сумму на счет, когда информация поступит в реестр. На данный момент «ДомКлик» поддержали ключевые строительные компании Северо-Запада. А это значит, что через Интернет можно купить любую из тысяч квартир в разных районах Петербурга.