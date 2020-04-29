«ООО «НТФФ «ПОЛИСАН» передает лекарственные препараты врачам Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Безвозмездная передача 1 000 упаковок лекарственного препарата Циклоферон № 50для городских стационаровбыла произведена 28 апреля, в 12 часов в актовом зале «Городского центра медицинской профилактики» ( ул. Итальянская 25). В 13 часов состоялась безвозмездная передача 1 000 упаковок лекарственного препарата Циклоферон № 50 для станционеров Ленинградской области.

Противовирусный препарат, входящий в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, ООО «НТФФ ПОЛИСАН», как социально ответственная компания , передаст Комитету по здравоохранению Санкт-Петербурга .

В акции приняли участие со стороны Правительства Санкт-Петербурга Первый заместитель председателя Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Андрей Сарана, исполнительный директор Региональной общественной организации «Врачи Санкт-Петербурга» Дмитрий Ченцов, от Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга – исполнительный вице-президентЕвгений Горин.

Со стороны Правительства Ленинградской области в передаче лекарственного препарата участвовали председатель Комитета по здравоохранению Ленинградской области Сергей Валентинович Вылегжанин , президент Регионального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Ленинградской области» Александр Фирович Габитов.

Передающую сторону, компанию ПОЛИСАН, представляли–Дмитрий Борисов, коммерческий директор ООО «НТФФ «ПОЛИСАН», Дмитрий Чагин- директор Союза в сфере разработки, производства и обращения лекарственных средств и медицинской техники «Медико-фармацевтические проекты. ХХI век».

Фото предоставлено ООО «НТФФ «ПОЛИСАН».

Циклоферон входит в список ЖНВЛП, включен в 38 стандартов лечения на территории Российской Федерации. Циклоферон является индуктором интерферона, что определяет широкий спектр его биологической активности (противовирусной, иммуномодулирующей, противовоспалительной). Эффективен в отношении вирусов гриппа и ОРВИ. Обладает прямым противовирусным действием, повышает неспецифическую резистентность организма в отношении вирусных и бактериальных инфекций

Временные методические рекомендации по лекарственной терапии острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) в амбулаторной практике в период эпидемии COVID -19, версия 1 от 12.04.2020 в разделе профилактика предусматривают применение иммуномодулирующих препаратов, в том числе МНН-меглюминаакридонацетат (Циклоферон).

В соответствии с временными методическими рекомендациями: Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) версия 5 от 08.04.2020 утвержденных Министром здравоохранения РФ М.А. Мурашко и Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека А.Ю. Попова рекомендовано применение индукторов интерферона в целях профилактики и на ранних стадиях заболевания до подтверждения этиологического диагноза. Препарат Циклоферон® входит в фармакологическую группу индукторов интерферона .

Фото предоставлено ООО «НТФФ «ПОЛИСАН».

«В условиях пандемии компания «ПОЛИСАН» считает значимым сохранение здоровья врачей и сотрудников больниц нашего города, задействованных в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Безусловно, этому способствуют своевременные профилактические меры, где приоритетом является защита и укрепление иммунной системы», - считает Дмитрий Борисов, коммерческий директор компании «ПОЛИСАН».