Всегда готовы

Многие из нас ответственно подошли к ограничениям и стараются соблюдать режим самоизоляции. Кому-то такой образ жизни даже больше нравится - дома уютно… Но мало кто задумывается, как в этот период трудятся энергетики, которые обеспечивают привычный быт горожан. Несмотря на то что нагрузка на систему теплоснабжения выросла, для специалистов группы «Газпром теплоэнерго» почти ничего не изменилось. Во всех двадцати регионах присутствия компании продолжается надежная и бесперебойная подача тепла и горячей воды, ведь энергетики круглый год готовы ко всему.

ПЕТЕРБУРГ ПОД ОХРАНОЙ

В Северной столице за тепло в домах горожан отвечает ООО «Петербургтеплоэнерго», дочернее общество «Газпром теплоэнерго», которое также работает на территории Ленобласти и Республики Карелии.

- Сотрудники предприятия условно поделены на несколько групп: оперативный и оперативно-ремонтный персонал по-прежнему выходит на работу. Для безопасности созданы две круглосуточные смены: одна следит за исправностью тепломеханического оборудования котельных, вторая обслуживает тепловые сети. Часть сотрудников трудится дистанционно и занимается документами, организационными вопросами. Еще одна группа выведена в резерв и находится на самоизоляции, - рассказывает начальник Петродворцового района теплоснабжения «Петербургтеплоэнерго» Валентин Усмаев.

Начальник Петродворцового района теплоснабжения компании «Петербургтеплоэнерго» Валентин Усмаев. Фото: АО «Газпром теплоэнерго»..

ПРОФИЛАКТИКА И РЕМОНТ - ПО ПЛАНУ

Кроме основной задачи по круглосуточному обеспечению потребителей коммунальными услугами, теплоэнергетики продолжают готовиться к предстоящему отопительному сезону. И пандемия не сможет на это повлиять.

- Для своевременного проведения работ мы усилили смены, которые занимаются техническим обслуживанием оборудования котельных, дополнительным персоналом. Сегодня все работы по профилактике и ремонту оборудования ведутся строго по графику, - добавляет Валентин Усмаев.

Конечно, и о безопасности сотрудников в компании не забывают. Всех специалистов регулярно обеспечивают индивидуальными средствами защиты - масками, перчатками и антисептиками, перед началом работы измеряют температуру. Рабочие совещания в дочерних обществах компании «Газпром теплоэнерго» осуществляются по видеосвязи. А те, кому нужно лично присутствовать на рабочем месте, добираются исключительно на личном или служебном автотранспорте. Поездки на общественном транспорте полностью исключены, так как это определенный риск.

- Чтобы свести к минимуму контакты между сотрудниками, дежурные смены и ремонтные службы перевели на 24-часовой режим работы сутки через трое. После смены проводится обработка рабочего места, а дежурство передается по телефону, - говорит Валентин Усмаев.

- Под контролем руководителей находятся и те сотрудники, которые работают удаленно: им регулярно звонят и узнают о самочувствии.

С ЗАБОТОЙ О ПОТРЕБИТЕЛЕ

Сейчас теплоэнергетики трудятся в режиме повышенной готовности, а нам остается помочь им в этом. Например, не нарушать режим самоизоляции и оплачивать счета за коммунальные услуги через Интернет. Для этого на сайте www.ptenergo.ru работают онлайн-сервисы. Для консультаций по всем вопросам, связанным с деятельностью ООО «Петербургтеплоэнерго», тоже не придется выходить из дома: потребители могут обращаться по телефонам горячей линии 8-800- 222-57-50; 8 (8142) 76-98-93 (филиал в Карелии). Справочную информацию о работе всех дочерних обществ в период самоизоляции можно узнать на сайте АО «Газпром теплоэнерго».