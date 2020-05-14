Изоизоляция Культурной столицы: как жители Санкт-Петербурга из занавесок и корюшки повторяли известные картины

Ну кто бы мог подумать, что едва ли не в каждом жителе Петербурга таится творческое начало? Весь этот месяц самоизоляции вместо того чтобы сидеть по домам и смотреть телевизор, люди сутками напролет торчали в интернете, изучая живописные полотна и скульптурные композиции. А потом носились как подорванные по дому в поисках горностаев, жемчужин, персиков, ярких тканей, пионерских галстуков и рыжих котов. А виной всему мировой флеш-моб «Изоизоляция». В нем уже тысячи участников. И надо сказать, что большая часть – из Культурной столицы. Тут и сотрудники Эрмитажа отметились, и знаменитые артисты, например, Константин Хабенский, а еще художники, дизайнеры, искусствоведы… Что уж там, даже те, кто далек от искусства, и те попали под влияние всеобщего увлечения. Представляем самые яркие работы. А петербуржцам скажем: творите и радуйте себя и нас дальше!

Узнали Александра Кержакова? ФОТО: Facebook

Футболист Александр Кержаков воссоздал один из автопортретов Фриды Кало. На этой картине Фрида сидит с ножницами и косичкой в руках, а повсюду разбросаны волосы.

- У меня, к счастью или к сожалению, не было столько волос под рукой, и, даже если бы мы всей семьей постриглись, столько бы не набралось. Поэтому пришлось использовать все черные шнурки со всех ботинок и бутс, которые у меня нашлись: какие-то просто разбросали, какие-то сплели в косичку. Сейчас мне очень лень все это обратно вставлять — я уже и не помню, какие шнурки откуда. Фотографировались в комнате дочки, я надел свой костюм, розовую пляжную рубашку (это единственная вещь в моем гардеробе, которая напоминает красную рубашку Фриды), для моноброви использовали женскую тушь. Я побрился, оставив небольшие усы, но и их подчеркнули с помощью туши. Зачесали волосы назад — вот и все!

Александр Цыпкин пошел дальше и повторил кадр из фильма. ФОТО: Facebook

Не остался в стороне и известный писатель из Петербурга Александр Цыпкин. Правда, он повторил не картину, а кадр знаменитого фильма режиссера Владимира Мотыля «Белое солнце пустыни». Да, так тоже можно было.

«В своем, не побоюсь этого слова, шедевре (эту халтуру никак иначе не назовшь), я попытался недостаток упорства восполнить большим количеством смыслов: тут и гречка, и алкоголь, и лысая голова, так как парикмахерских нет». А подписал свое творчество так: «Встретишь Covid, не убивай, он мой....и руки мой тоже!»

Врачи Санкт-Петербурга тоже принимают участие. ФОТО: Facebook

Врачи тоже принимают участие. Это почти Нефертити, только из стоматологического кабинета в Петербурге.

Белая лебедь в детском исполнении. ФОТО: Facebook

Анастасия Молчанская и ее дочь София повторили полотно Врубеля «Царевна-Лебедь». Корона выполнена из картона и фольги для выпечки. Черные волосы - колготки. Белая ткань откуда-то нашлась в доме. в роли левого крыла младшая сестра.

Вкусная работа. ФОТО: Facebook

Юлия Васильева предложила чисто петербургский вариант изоизоляции: корюшка, картошка, лук. Снимок из серии: «Не получится, так хоть поем» Оригинал: барельеф на входе в античный дворец.

А Марианна Щеголихина Пошла дальше и сделала из еды «Рыцарей квадратного стола» Пикассо.

А вот такое как вам? ФОТО: Facebook

Отдельного внимания достойны работы-пародии на рисунки Васи Ложкина. Поверьте, их очень много в Фейсбуке, но наш взгляд зацепился за те, где есть животные. Роман Ведюхин и его любимый кот, похоже, поклонники петербургского художника.

Котики рулят. ФОТО: Facebook

Елена Колачева и ее питомица Ханна сделали целую серию работ. Она и в Жана Батиста Симеона Шардена перевоплощалась и в морскую нимфу, и в Пушкина, и в Дали, и в Ван Гога. Уж сколько талантов у собаки и ее хозяйки! Это отметили все подписчики группы.

- «Девушка с жемчужной сережкой» была нашей первой задумкой, а потом понеслось, что не остановить, - улыбается Елена. - Меня часто спрашивают, как Ханна так смирно сидит? Это просто выдержка. Она с восьми месяцев перед камерой, уже привыкла позировать. Да и ей самой это нравится.

Давайте выберем лучшую работу с Ханной. ФОТО: Facebook

Вам какая больше нравится? ФОТО: Facebook

Тут еще важно повторить не только позу и одежду, но и взгляд. ФОТО: Facebook

Даже наше все - Пушкин в новом прочтении прекрасен. ФОТО: Facebook

А юморные карикатуры - отдельная история. ФОТО: Facebook

Конечно, в нашей подборке далеко не все творческие порывы петербуржцев. Больше можно посмотреть в группе «Изоизоляция»