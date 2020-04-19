2020-04-29T15:53:29+03:00
Общество

Обсуждаем вместе: Как спасти Петербург и страну от безработицы?

На сайте и в соцсетях «Комсомольской правды» пройдет онлайн-конференция лидера партии «Родина», посвященная критическим изменениям на рынке труда
Маргарита РЕПИНА
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Спикер прямой линии - лидер регионального отделения партии «Родина» в Ленинградской области Валерий Шинкаренко. Фото: пресс-служба партии "Родина".Спикер прямой линии - лидер регионального отделения партии «Родина» в Ленинградской области Валерий Шинкаренко. Фото: пресс-служба партии "Родина".
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Пандемия коронавируса продолжает больно бить по мировой экономике. Правительство России принимает меры поддержки населения и бизнеса, но оно не всесильно. Сомнений нет: когда эпидемия отступит, экономика будет совсем иной. Множество предприятий не оправится от удара, а их сотрудники после самоизоляции могут остаться без работы. Как изменится рынок труда в кризис и после него? Какие экстренные меры необходимо предпринять, чтобы сдержать рост безработицы? Какие профессии будут наиболее востребованы в меняющихся условиях? Что такое «новая индустриализация»?

Эти и другие вопросы в прямом эфире обсудят лидер регионального отделения партии «Родина» в Ленинградской области Валерий Шинкаренко и Вице-президент общественной организации «Опора России», председатель экспертной группы по национальному проекту «Производительность труда и поддержка занятости» Дмитрий Пищальников.

Эксперты поделятся своим мнением о том, способно ли повышение производительности труда вывести страну на принципиально новый уровень развития и какие плюсы можно извлечь из обрушившегося кризиса.

Трансляция онлайн-конференции пройдет на сайте spb.kp.ru (эфир станет доступен на этой странице в четверг, 30 апреля, в два часа дня) и в социальных сетях «Комсомольской правды» в Санкт-Петербурге». Свои вопросы спикерам вы можете задать во время эфира или до его начала – в комментариях к этой публикации.

Начало трансляции 30 апреля 2020 года в 14.00. Присоединяйтесь!

КОНКРЕТНО

Где смотреть онлайн-конференцию?

«ВКонтакте»

«Одноклассники»

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ИСТОЧНИК KP.RU

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