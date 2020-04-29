2020-04-29T15:40:48+03:00
Общество

Жутко красивый рекорд: петербуржец без страховки прошел по стропе между карельскими скалами

От фотографий, которые экстремал прислал в редакцию «Комсомолки», просто захватывает дух [фото, видео]
Сергей ВОЛЧКОВ
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Высота трассы - 30 метров над уровнем озера. Фото: Станислав ШульцВысота трассы - 30 метров над уровнем озера. Фото: Станислав Шульц
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Кто-то на карантине скучает и впадает в депрессию, кто-то — работает на удаленке в поте лица. А знаменитый петербургский экстремал Александр Грибанов ставит новые рекорды. Теперь он прошел по канату над Треугольным озером в Карелии — на высоте в 30 метров!

Про Александра Грибанова мы писали уже не раз. В прошлом году, например, петербуржец поставил сразу два мировых рекорда, пройдя по свободно висящей стропе между башнями «Москвы-Сити» на высоте в 350 метров. На фоне этого достижения прогулка между карельских скал, конечно, выглядит не так эпично, но все равно впечатляет.

Без страховки в этих местах еще никто никогда не ходил. Фото: Станислав Шульц

Без страховки в этих местах еще никто никогда не ходил. Фото: Станислав Шульц

- Без страховки в этих местах еще никто и никогда не ходил, - поделился с «Комсомолкой» Грибанов. - И хотя на моем счету уже немало подобных «прогулок», каждая все равно ощущается по-своему. Почему-то даже пройдя тысячу линий, очень сложно решиться встать на стропу вновь. Но желание сделать это настолько сильное, что перекрывает все остальные чувства.

Длина «маршрута» составила 40 метров, высота — 30, почти одиннадцать этажей! Добавляет экстрима то, что стропа не натянута туго, как цирковой канат, а сильно провисает — поэтому до середины маршрута приходится идти вниз, а потом — вверх. Неслабо, согласитесь? От фотографий, которые прислал в редакцию атлет, просто захватывает дух.

На природе, по словам Александра, ходить проще, чем в городе - ничто не отвлекает от процесса. Фото: Станислав Шульц

На природе, по словам Александра, ходить проще, чем в городе - ничто не отвлекает от процесса. Фото: Станислав Шульц

- Ты готовишься к проходу, твое тело переживает, но ты испытывал это много раз, ты знаешь, что делать, знаешь, что эти переживания лишние, - рассказывает о своих впечатлениях канатоходец. - С ними ничего не получится, именно сейчас они могут убить тебя. К тому же ходить на высоте на природе во многом проще, чем в городе. Нет лишнего шума и других отвлекающих факторов. Только ты и пространство впереди.

Петербургский канатоходец поставил рекорд в Карелии.Видео: Станислав Шульц! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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