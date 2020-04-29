2020-04-29T16:24:04+03:00
Новости компаний

МегаФон запустил тарифы для удаленной работы без ограничения трафика

Это позволило обеспечить доступ, сопоставимый с проводными сетями
Маргарита РЕПИНА
Поделиться:
Мобильный оператор разработал новое предложение для абонентов.Мобильный оператор разработал новое предложение для абонентов.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

МегаФон запустил специальную линейку тарифов передачи данных для тех, кто в условиях самоизоляции работает удаленно и не может пользоваться домашним интернетом. Тарифы без ограничения скорости позволяют обеспечить доступ в интернет, сопоставимый с проводными сетями.

За последние несколько недель продажи модемов и роутеров в магазинах МегаФон Ритейл выросли в четыре раза. Клиенты, переходя на удаленный режим работы, ощутили перегрузку фиксированных сетей, а многие предпочитают уехать за город, где может не быть фиксированного домашнего интернета.

- Мы видим, как меняются потребности наших абонентов в текущих непривычных условиях, и предлагаем новую линейку тарифов передачи данных, - отмечает коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон. - Честный безлимит без ограничения скорости позволяет обеспечить доступ в интернет, сопоставимый с проводными сетями, для полноценной удаленной работы дома или на даче. А для тех, кто выезжает за город только на выходные, но должен быть на связи, мы разработали отдельный тариф с оплатой только за дни пользования интернетом, - отмечает коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.

Тариф с безлимитным интернетом для модемов и роутеров «Закачайся! В любой момент» позволяет оплачивать только те дни, когда он действительно нужен. «Закачайся! На полную» включает безлимитный интернет без ограничений скорости – максимальный пакет для удаленной работы в любой сфере. Для тех, кто использует интернет чаще всего для общения в соцсетях, онлайн-покупок и интернет-серфинга, разработан недорогой тариф «Закачайся! Легко» на скорости до 4 Мбит/с – трафик при этом не ограничен.

Безлимитный интернет действует не только в домашнем регионе, но и в поездках по России. Во всех тарифных планах действует бесплатная опция «МегаФон Защита», исключающая нежелательные платные подписки в сети. Тарифы доступны для подключения до 1 июля. Новую сим-карту с тарифом «Закачайся!» можно купить в салонах или в интернет-магазине shop.megafon.ru, а также на новый тариф можно перейти в Личном кабинете, если вы уже абонент МегаФона.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Ночное метро и автобусы отменили в Санкт-Петербурге в 2020 году
РЖД опубликовало график движения «Ласточек» из Петербурга на майские праздники
В РГПУ имени Герцена намерены выпускать фирменные защитные маски
Петербургский завод Nissan уволит четверть персонала
Пискаревское кладбище готовится к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
Тарифы на мусор снизятся с мая 2020 года в Ленинградской области
В Ленобласти приняли поправки в законы о городах воинской славы и соцобслуживании ветеранов
Власти Ленобласти помогут 15-летней девочке, у которой в огне погибла вся семья
Май 2020 года начнется с тумана в Санкт-Петербурге
Еще 9 категорий медработников получат выплаты в Санкт-Петербурге
Стал известен график «Сапсанов» Петербург - Москва на майские праздники
Пулково вошел в десятку самых удобных аэропортов России
Неиспользованные проездные билеты во время самоизоляции восстановят в Санкт-Петербурге
Названа возможная причина пожара в Выборге, где погибла многодетная семья
Запрет на посещение храмов в Санкт-Петербурге продлен из-за коронавируса
Комздрав рассказал о еще двух умерших от коронавируса петербуржцах
Число умерших из-за коронавируса в Санкт-Петербурге на 29 апреля 2020 года составило 29 человек: скончались еще двое
Пандусы для инвалидов и колясок установили на набережных Невы