2020-04-29T16:50:37+03:00
Общество

Банк Хоум Кредит передал 100 тысяч защитных масок для домов престарелых

Средства индивидуальной защиты получили пожилые люди со всей страны
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Банк Хоум Кредит передал 100 тысяч защитных масок для домов престарелых.Банк Хоум Кредит передал 100 тысяч защитных масок для домов престарелых.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Банк Хоум Кредит передал 100 тысяч защитных масок благотворительному фонду помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в радость» для сотрудников и подопечных домов престарелых и интернатов по всей России.

- Сейчас вся планета борется с распространением коронавирусной инфекции. К сожалению, одной из самых уязвимых категорий являются пожилые люди, а также люди со слабым здоровьем и ограниченными возможностями. Все они нуждаются в особом уходе. Передаем в помощь маски с надеждой, что они смогут стать подспорьем и дополнительной защитой, — прокомментировал Юрий Андресов, председатель правления Банка Хоум Кредит.

- Мы благодарим тех, кто в это непростое время помогает пожилым людям. Средства индивидуальной защиты, дезсредства и прочее – это именно то, что экстренно и в огромных количествах нужно, чтобы создать безопасную среду для пожилых людей в условиях эпидемии. Этих средств катастрофически не хватает сейчас. Вспышки коронавируса в интернатах уже начались и, увы, будут происходить дальше. Мы не властны отменить вирус, но мы обязаны всеми силами стараться поддержать, окружить заботой, быть рядом. Это личная ответственность каждого из нас. Мы переживаем за наших мам, пап, бабушек и дедушек. Вот эти люди – тоже наши, - прокомментировала Елизавета Олескина, директор благотворительного фонда «Старость в радость».

ИСТОЧНИК KP.RU

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