В Петербурге появилась ипотека со ставкой всего 0,5 процента

Нестабильная экономическая и эпидемиологическая ситуация - вовсе не повод отказываться от покупки жилья. Более того, именно сейчас решить квартирный вопрос можно максимально выгодно: государство субсидирует ипотеку, компании разрабатывают дополнительные меры поддержки покупателей и предлагают скидки.

Так, с 29 апреля приобрести двух- и трехкомнатные квартиры комфорт-класса в Петербурге можно в ипотеку со ставкой на первый год всего 0,5%. Жилищный кредит субсидирует компания «Главстрой Санкт-Петербург», а предложение распространяется на жилье с отделкой, которое возводится в рамках пятнадцатой очереди ЖК «Северная долина». При этом через 12 месяцев ставка по программе господдержки составит всего 6,5% на весь период действия кредита.

- Сегодня при покупке квартиры крайне важны уверенность в финансовых возможностях и комфортный размер ежемесячных платежей, поэтому мы запустили специальную ипотечную программу.Вы можете платить всего полпроцента по кредиту, пока не переехали в новую квартиру. Это сделано для того, чтобы позволить покупателям успеть взять кредит по ставке с господдержкой, и при этом чувствовать себя комфортно, - говорит Юлия Ружицкая, директор по продажам «Главстрой Санкт-Петербург».

Новая программа даже в нынешние непростые времена позволит горожанам улучшить жилищные условия и приобрести новое жилье комфорт-класса с готовым ремонтом. За счет сокращенных ежемесячных платежей программа может быть особенно интересна для тех покупателей, кто сейчас снимает квартиру, либо планирует частично или полностью погасить ипотеку, продав после переезда прежнее жилье.

При этом за дистанционное оформление сделки «Главстрой Санкт-Петербург» можно получить дополнительную скидку - до 50 тысяч рублей. Подписание договора с застройщиком происходит удаленно, а сделка регистрируется в Росреестре в онлайн-режиме, что экономит время и средства покупателей.

Кстати, эпидемиологическая ситуация не повлияла на графики строительства - ввод в эксплуатацию корпусов 15-й очереди «Северной долины» запланирован на второе полугодие 2020 года.

- Наш колл-центр полностью адаптирован под удаленную работу, - говорят в компании. - Благодаря этому все клиенты могут своевременно получить консультацию по телефону или по интернету. Специалисты отдела продаж дистанционно помогут подобратьи забронировать квартиру, а также заключить договор с электронной регистрации сделки.

СПРАВКА

Новая 15-я очередь ЖК «Северная долина» возводится в 21 квартале жилого комплекса между улицами Федора Абрамова, Заречной и Шишкина. Здесь расположатся дома, которые отличают новые стандарты комфорта: современная архитектура, функциональные планировки квартир, система «умный квартал», закрытые от автотранспорта дворы. Каждый корпус обладает определенным набором опций комфорт-класса, что позволяет выбрать подходящую квартиру по оптимальной стоимости.

В апреле ГК «Главстрой» вошла в список системообразующих организаций российской экономики в сфере строительства и ЖКХ, утвержденный Правительственной комиссией по повышению устойчивости российской экономики.