2020-04-29T20:34:32+03:00
Звезды

«Она – лучше всех на Земле… после кота»: Фронтмен группы Animal ДжаZ Александр Красовицкий объявил о свадьбе

Давний холостяк внезапно рассказал, что женится на своей любимой сразу, как спадут запреты по коронавирусу
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Фронтмен группы Animal ДжаZ Александр Красовицкий сообщил, что женится после того, как спадут запреты по коронавирусу.Фронтмен группы Animal ДжаZ Александр Красовицкий сообщил, что женится после того, как спадут запреты по коронавирусу.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Это случилось: давний холостяк и красавец Александр Красовицкий признался, что скоро женится! Возможно, многие воздыхательницы фронтмена группы Animal ДжаZ и не подозревали, что он давно состоит в серьезных отношениях и тщательно скрывает это от публики и папарацци. Однако вокалист внезапно разоткровенничался по поводу планов на будущую свадьбу в эфире радио «Комсомольская Правда в Петербурге» на 92.0 FM.

Секрет раскрылся после того, как радиоведущая «КП» Алеся Крупанина спросила любимого многими петербуржцами Михалыча, можно ли к нему обращаться как к «господину Красовицкому».

- Не, ну «Красовцикий» – звучит прекрасно! Мне с недавних пор начала нравится моя фамилия. Просто моей девушке она начала нравится. Да… Вы правильно догадываетесь! Скоро можно ждать новостей. Мы в карантинные времена решили узаконить наши отношения. Но режим самоизоляции внес кое-какие изменения. Планировали в мае, теперь собираемся в июле. Когда хотя бы можно будет выходить на улицу в Петербурге. Об избраннице не скажу, это секрет. Очень хороший человек. Лучший на Земле… после кота! Вместе мы уже давно, - заинтриговал Красовицкий.

Эфир с эксклюзивными подробностями стоит ждать 1 мая вечером на 92.0 FM в рамках проекта «Настоящая музыка. Петербург», где звезды из мира музыки проводят квартирники с доставкой на дом каждого слушателя. К слову, Александр Красовицкий даст концерт не в рамках группы Animal ДжаZ, а вместе с не менее бодрым сайд-проектом Zero People.

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Александр Красовицкий пришел в студию радио «Комсомольская правда в Петербурге», где рассказал об эгоизме, новых именах альтернативной сцены и клипе на песню «Чувства», взорвавшим соцсети весной 2019 года (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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