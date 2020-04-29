«Она – лучше всех на Земле… после кота»: Фронтмен группы Animal ДжаZ Александр Красовицкий объявил о свадьбе

Это случилось: давний холостяк и красавец Александр Красовицкий признался, что скоро женится! Возможно, многие воздыхательницы фронтмена группы Animal ДжаZ и не подозревали, что он давно состоит в серьезных отношениях и тщательно скрывает это от публики и папарацци. Однако вокалист внезапно разоткровенничался по поводу планов на будущую свадьбу в эфире радио «Комсомольская Правда в Петербурге» на 92.0 FM.

Секрет раскрылся после того, как радиоведущая «КП» Алеся Крупанина спросила любимого многими петербуржцами Михалыча, можно ли к нему обращаться как к «господину Красовицкому».

- Не, ну «Красовцикий» – звучит прекрасно! Мне с недавних пор начала нравится моя фамилия. Просто моей девушке она начала нравится. Да… Вы правильно догадываетесь! Скоро можно ждать новостей. Мы в карантинные времена решили узаконить наши отношения. Но режим самоизоляции внес кое-какие изменения. Планировали в мае, теперь собираемся в июле. Когда хотя бы можно будет выходить на улицу в Петербурге. Об избраннице не скажу, это секрет. Очень хороший человек. Лучший на Земле… после кота! Вместе мы уже давно, - заинтриговал Красовицкий.

Эфир с эксклюзивными подробностями стоит ждать 1 мая вечером на 92.0 FM в рамках проекта «Настоящая музыка. Петербург», где звезды из мира музыки проводят квартирники с доставкой на дом каждого слушателя. К слову, Александр Красовицкий даст концерт не в рамках группы Animal ДжаZ, а вместе с не менее бодрым сайд-проектом Zero People.

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