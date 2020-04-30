На майские праздники в Петербурге резко потеплеет

Долгожданное весеннее тепло, которое синоптики обещали в 20 числах апреля, задержалось из-за налетевшего северного циклона. Но он, похоже, уходит и уже на первые майские праздники в Петербурге резко потеплеет до +15 градусов.

- 2 мая ожидается ясная погода, без осадков, в конце дня местами возможен небольшой дождь. Ветер юго-восточный, умеренный. Ночью от +1 до +3, днем температура составит +13…+15 градусов, - сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В первый праздничный день тоже будет тепло, но не так сильно. 1 мая синоптики обещают ясную, почти безветренную погоду и до +10.

Напомним, что главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал «Комсомолке» о погоде на майские праздники. По словам эксперта, стабильное потепление должно начаться с 3-4 мая вместе с приходом антициклона. Однако с ростом температуры в город придут и дожди.

А по-настоящему весенняя погода должна наступить ко вторым майским. Однако это лишь прогнозы и их вероятность не превышает 60%.