2020-04-30T12:19:08+03:00
Общество

На майские праздники в Петербурге резко потеплеет

Уже второго числа термометры покажут до +15 градусов
Петр КИБЕР
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Обитатели Ленинградского зоопарка смогут порадоваться теплу и солнцу.Обитатели Ленинградского зоопарка смогут порадоваться теплу и солнцу.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Долгожданное весеннее тепло, которое синоптики обещали в 20 числах апреля, задержалось из-за налетевшего северного циклона. Но он, похоже, уходит и уже на первые майские праздники в Петербурге резко потеплеет до +15 градусов.

- 2 мая ожидается ясная погода, без осадков, в конце дня местами возможен небольшой дождь. Ветер юго-восточный, умеренный. Ночью от +1 до +3, днем температура составит +13…+15 градусов, - сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В первый праздничный день тоже будет тепло, но не так сильно. 1 мая синоптики обещают ясную, почти безветренную погоду и до +10.

Напомним, что главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал «Комсомолке» о погоде на майские праздники. По словам эксперта, стабильное потепление должно начаться с 3-4 мая вместе с приходом антициклона. Однако с ростом температуры в город придут и дожди.

А по-настоящему весенняя погода должна наступить ко вторым майским. Однако это лишь прогнозы и их вероятность не превышает 60%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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