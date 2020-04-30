Новые случаи заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге на 30 апреля 2020 года: Новый рекорд, заболели еще 336 человек

Общероссийский Информационный центр по мониторингу ситуации с распространением коронавируса обновил статистику по числу новых случаев COVID-19. Стали известны и новые случаи заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге на 30 апреля 2020 года: заболели еще 336 человек. Это рекордное число за последние дни и второй по количеству в городе за все время пандемии.

- Всего по России за прошедшие сутки зафиксированы 7099 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее количество подтвержденных диагнозов с начала пандемии составило 106 498, - сообщает Инфоцентр.

Пока что это самый резкий прирост количества заболевших, так что говорить о выходе на плато не приходится. Отметим, что он пришелся на двухнедельный период после пасхальных праздников, когда далеко не все соблюдали режим самоизоляции.

Из общего числа по стране выздоровели 11 619 пациентов (+1333). На 101 увеличилось и число смертей. Всего в России от коронавируса умерли 1073 человека.

В Санкт-Петербурге прирост в 336 случаев стал вторым по численности рекордом. Пока больше всего больных за одни сутки - 424 - фиксировалось 17 апреля.

По состоянию на утро 30 апреля в городе подтверждены 4062 заболевших коронавирусной инфекцией. 779 из них вылечились, а 29 умерли.

В Ленинградской области диагноз COVID-19 зафиксирован еще у 51 человека. Общее число заболевших достигло 885. Трое из них скончались.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 30 апреля 2020 года: масочный режим и прогноз пика заболеваемости

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 30 апреля 2020 года (подробности)