2020-04-30T12:19:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге на 30 апреля 2020 года: Новый рекорд, заболели еще 336 человек

Мы собрали последние данные про новые случаи заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге на 30 апреля 2020 года: общее число заболевших составило 4062 человека
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments1
Приведены новые данные по заболевшим в Санкт-Петербурге.Приведены новые данные по заболевшим в Санкт-Петербурге.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Изменить размер текста:

Общероссийский Информационный центр по мониторингу ситуации с распространением коронавируса обновил статистику по числу новых случаев COVID-19. Стали известны и новые случаи заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге на 30 апреля 2020 года: заболели еще 336 человек. Это рекордное число за последние дни и второй по количеству в городе за все время пандемии.

- Всего по России за прошедшие сутки зафиксированы 7099 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее количество подтвержденных диагнозов с начала пандемии составило 106 498, - сообщает Инфоцентр.

Пока что это самый резкий прирост количества заболевших, так что говорить о выходе на плато не приходится. Отметим, что он пришелся на двухнедельный период после пасхальных праздников, когда далеко не все соблюдали режим самоизоляции.

Из общего числа по стране выздоровели 11 619 пациентов (+1333). На 101 увеличилось и число смертей. Всего в России от коронавируса умерли 1073 человека.

В Санкт-Петербурге прирост в 336 случаев стал вторым по численности рекордом. Пока больше всего больных за одни сутки - 424 - фиксировалось 17 апреля.

По состоянию на утро 30 апреля в городе подтверждены 4062 заболевших коронавирусной инфекцией. 779 из них вылечились, а 29 умерли.

В Ленинградской области диагноз COVID-19 зафиксирован еще у 51 человека. Общее число заболевших достигло 885. Трое из них скончались.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 30 апреля 2020 года: масочный режим и прогноз пика заболеваемости

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 30 апреля 2020 года (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Санкт-Петербурге: Хроника событий»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новые случаи заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге на 30 апреля 2020 года: Новый рекорд, заболели еще 336 человек
Мы собрали последние данные про новые случаи заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге на 30 апреля 2020 года: общее число заболевших составило 4062 человека
Новости 24
Беглов поздравил с 1 мая жителей Санкт-Петербурга
Коронавирус обнаружили в СИЗО Карелии у двух заключенных, привезенных из Ленинградской области
Полиция накрыла подпольную нарколабораторию в Санкт-Петербурге
Смертельное ДТП на КАД произошло утром в районе Парнаса
КАД перекроют на три дня в Санкт-Петербурге с 1 по 3 мая 2020 года
Число заболевших коронавирусом в Ленинградской области на 30 апреля 2020 года составило 51 человек
Самое холодное 30 апреля за последние 40 лет ожидается в Санкт-Петербурге
КАД встал в гигантских пробках утром 30 апреля
Более 12,2 тысяч человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки
Пулково прилетел вывозной рейс из Шри-Ланки и с Мальдив
СК проверяет разрушение крестов с древних могил XVI века в Ленобласти
Юго-восток Ленобласти «завалило» 15-сантиметровым снегом
Появилось видео с места ДТП с мусоровозом под Гатчиной, где разбились 19 машин
Прогноз погоды на 30 апреля в Санкт-Петербурге: солнечно и до +7 тепла
Труп альпиниста обнаружили на высоте 10 метров в лесу под Выборгом
Мусоровоз устроил массовое ДТП, опрокинув пухто на Киевском шоссе
Собственник ТК «Парнас Сити» решил открыть магазины, несмотря на запрет по коронавирусу