2020-04-30T14:19:22+03:00
Коронавирус Covid-19

«Кушать хочется, поэтому и работал»: Отец троих детей рассказал, как суд закрыл на месяц его мастерскую часов за продажу батарейки

Предприниматель решил открыться хотя бы на выдачу заказов, так как у семьи просто кончились деньги
Роман ЛЯЛИН
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У коммерсанта трое детей Фото: предоставлено героем публикацииУ коммерсанта трое детей Фото: предоставлено героем публикации
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В Санкт-Петербурге суд закрыл на 30 суток мастерскую часов на улице Бухарестской в гипермаркете «Домовой». Во время рейда инспекторы заметили, что предприниматель открыл свою лавочку, несмотря на запрет работать во время пандемии коронавируса. Сам коммерсант Саргис рассказал «КП-Петербург», что до последнего соблюдал все предписания и сидел дома. Но деньги закончились, а у него трое детей, которых нужно кормить.

- Дочке 8 лет, среднему сыну 4 годика, а младшему сегодня 11 месяцев исполнилось, - говорит Саргис. – У меня мастерская часов, ремонт и продажа ремешков, батареек. До 6 апреля сидел дома, но кредиторы начали требовать выплаты. Самый большой кредит на супруге – по 20 тысяч в месяц, мы его не платим. Еще на мне кредитные карты – по 20 тысяч в месяц надо платить. За съем квартиры - еще 40 тысяч рублей.

Предприниматель объясняет, что работает сам на себя, продавцов у него нет. Но в день контрольной закупки он попросил выйти на работу своего дядю.

Саргис открыл лавочку, чтобы заработать деньги Фото: предоставлено героем публикации

Саргис открыл лавочку, чтобы заработать деньги Фото: предоставлено героем публикации

- У меня заказы были на выдачу, - делится коммерсант. - Люди звонят, спрашивают, можно ли вещи свои забрать. Я попросил дядю: «Выдай им заказы и закрывайся». У нас стоят витрины с товаром. Заходит человек, спрашивает: «Батарейку можно купить?». Оплачивает ее, требует чек. Ему дают чек с печатью. Он выходит, заходит снова и говорит: «Это была контрольная закупка». Дядя звонит мне, я говорю проверяющим: «Вы чего, совсем с ума сошли? Чем я жить буду? Что мне остается делать, пойти воровать?»

При этом предприниматель признается, что помощь от государства как многодетный отец он получает. Ежемесячно им перечисляют по 23 тысячи рублей. Но этих денег, по его словам, семье не хватает.

- После контрольной закупки меня вызвали в отделении полиции, - продолжает предприниматель. – Я ознакомился с протоколом, подписал. В этот же вечер мне позвонили, сказали, что нужно явиться в суд. На заседании я был с супругой и сыном. Судья выходит, спрашивает: «А чего ты ребенка сюда привел? Почему работал?». Я отвечаю: «Так кушать хочется, поймите правильно». Судья пояснил: «Пишите письма, получайте компенсации». Я сказал: «Хорошо, спасибо за совет». В итоге постановление суда, что 30 дней не имею право работать. Меня выгонят из этой лавки за это время, что я буду делать?

По словам Саргиса, он сожалеет, что не может работать, и не знает, что делать.

- Я человек справедливый, - добавляет он. - Просто я рассказываю свою историю. А никому это неинтересно. Ни суду, ни полиции. Они просто выполняют свою работу. Я тоже к своей работе отношусь с огромной любовью. Но я вот не могу работать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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