2020-04-30T13:24:42+03:00
Общество

Эксперты рассчитали индекс цифровой активности петербуржцев

Жители Санкт-Петербурга стали больше пользоваться кино- и видеосервисами, а также образовательными онлайн-платформами
Степан СТЕПАНОВ
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Эксперты рассчитали индекс цифровой активности петербуржцев. Фото предоставлено МТС Медиа.Эксперты рассчитали индекс цифровой активности петербуржцев. Фото предоставлено МТС Медиа.
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МТС начала публикацию первого в России индекса цифровой активности городов-миллионников, который компания формирует на основе обезличенных больших данных. Индекс Петербурга, отражающий спрос на онлайн-сервисы, сегодня достиг значения 8 – количество обращений к цифровым решениям выросло по сравнению со средними показателями 2019 года на 72%.

Эксперты компании проанализировали посещаемость абонентами мобильной связи 29 975 сайтов и приложений, как федеральных, так и региональных, следующих категорий: социальные сети, мессенджеры, онлайн-кинотеатры и сервисы потокового видео, банковские сайты, приложения и финтех-сервисы, ресурсы получения государственных услуг, образовательные платформы, видеоконференцсвязь и сервисы для удаленной работы, интернет-магазины, сервисы доставки еды, телемедицинские сервисы, киберспортивные и геймерские платформы.

В зависимости от того, насколько изменился спрос на цифровые сервисы, сформирован индекс, где значение 5 – это средний уровень 2019 года, а рост или снижение спроса на 25% предполагает шаг на один пункт индекса вверх или вниз.

Находясь дома, жители Петербурга стали значительно чаще пользоваться кино- и видеосервисами: количество обращений к таким ресурсам, как МТС ТВ, IVI, ОККО, YouTube и другим из этой категории выросло почти в пять раз. Также люди стали больше времени уделять самообразованию: спрос на образовательные онлайн-ресурсы увеличился в 4 раза. В число цифровых решений, спрос на которые вырос более чем вдвое, вошли также киберспортивные и геймерские платформы, интернет-магазины, услуги видеоконференцсвязи и сервисы для удаленной работы, услуги доставки еды.

Использование цифровых сервисов петербуржцами (изменение к 2019 в %)

Онлайн-кинотеатры и потоковое видео - 358

Образовательные платформы - 306

Киберспортивные и геймерские платформы - 252

Интернет-магазины - 114

Сервисы доставки еды- 102

Видеоконференцсвязь и сервисы для удаленной работы- 99

Банковские приложения и финтех- 70

Социальные сети- 69

Мессенджеры- 40

Государственные ресурсы - 26

Во всех городах-миллионерах России спрос на цифровые решения вырос более чем на 60%. Максимальный индекс цифровой активности зафиксирован в Приволжском федеральном округе: в Самаре, Казани, Уфе и Нижнем Новгороде. В Москве, также как и в Петербурге, индекс цифровой активности 8, что связано с высоким уровнем использования онлайн-сервисов в этих городах в 2019 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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