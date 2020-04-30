На набережной Карповки, получившей Золотой диплом всероссийского конкурса, нашли «золотые» клены

Первый преображенный участок набережной Карповки – от улицы Чапаева до Первого меда – триумфально открыли в сентябре 2019 года. Перерезать красную ленточку даже пригласили заместителя мэра Грозного Руслана Алисултанова и президента «Ассоциации умных городов» Юрия Берестова. Спустя месяц зеленая зона в центре Петербурга с «бегущей световой» велодорожкой, «световыми» качелями, амфитеатром, грядками и арт-объектом в виде карпа получила Золотой диплом Российской национальной премии по ландшафтной архитектуре.

Фишкой набережной стал арт-объект в виде карпаФото: Олег ЗОЛОТО

Но, как выяснила прокуратура, «золотая» на Карповке не только задумка архитектора, но и отдельные части, которыми проект воплотили в жизнь.

– Проверка показала, что стоимость работ существенно завышена: подрядчик предоставил заказчику подложные коммерческие предложения, – поясняют в Прокуратуре Петербурга. – Так, стоимость одного саженца клена составила 115 тысяч рублей, в время как фактически они приобретены за 30, а саженцы сливы, оцененные оценены в 74 тысячи рублей, приобретены за 12 тысяч рублей.

Всего на первый благоустроенный участок потратили около около 150 миллионов рублейФото: Олег ЗОЛОТО

Итого клены закупили почти в четыре раза дороже, сливы – более чем в шесть раз дороже. «Золотое» благоустройство на берегу Карповки вели по заказу Администрации Петроградского района, подрядчиком стала компания «Нескучный с-дизайн», принадлежащая Елене Шиковой и Ольге Маяцкой, хозяйке ландшафтного агентства «Нескучный сад». С июня по сентябрь 2019-го с фирмой заключили несколько госконтрактов на 149 миллионов рублей, и все они касались благоустройства набережной.

Разбили на набережной даже мини-огородФото: Олег ЗОЛОТО

Отдельно разыгрывали устройство детской и спортивной площадок (30 миллионов рублей), освещения и амфитеатра (34 миллиона рублей), дорожек, лавочек и скульптур (30 миллионов рублей), озеленение (22 миллиона рублей). Любопытно, что на все закупки вышел только один претендент в подрядчики. К слову, за последние полтора года районная администрация заключила с «Нескучным с-дизайном» 10 контрактов на 167 миллионов рублей.

Один из последних, на скромные 2,6 миллиона рублей, касается разработки проектной документации уже на следующий участок Карповки, который планируют превратить в общественную зону отдыха, – от улицы Чапаева до проспекта Медиков.

Так будет выглядеть набережная вдоль Ботанического сада. Фото: Агентство ландшафтной архитектуры «Нескучный сад»

– Выполненные работы отличались от предусмотренных проектом благоустройства, – продолжают в прокуратуре. – Часть работ не выполнена, что повлекло необоснованное извлечение прибыли за счет бюджетных денежных средств на сумму не менее 16 миллионов рублей.

Материалы проверки направлены в полицию. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Виновным грозит до 10 лет тюрьмы.