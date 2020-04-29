2020-04-30T14:15:01+03:00
Общество

Законодательное собрание Ленобласти помогает бизнесу справиться с последствиями пандемии

Депутаты освободили арендаторов недвижимости от обязательств и снизили налоговую ставку
Маргарита РЕПИНА
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Председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин полностью за принятые законопроекты.Председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин полностью за принятые законопроекты.Фото: Александр ГЛУЗ
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Ленинградская область приняла экстренные меры, направленные на поддержку бизнеса в непростое для него время. Еще в середине апреля парламентарии собрались на внеочередном пленарном заседании, где приняли ряд законопроектов, устанавливающих льготы для местных предпринимателей. Первая поправка коснулась недвижимого имущества. Согласно документу арендодателей обязали освободить арендаторов от ежемесячных выплат или уменьшить сумму платежа наполовину. Вместо этого собственников муниципальных, региональных и коммерческих объектов освободили от уплаты налога на имущество на четыре года.

Также депутаты внесли изменения в статью 1-2 областного закона. Парламентарии дополнили его новыми видами экономической деятельности, при осуществлении которых организации, применяющие упрощенную систему налогообложения, будут уплачивать налог по ставке 1 процент. В число льготников вошли предприятия, которые занимаются розничной торговлей, деятельностью по чистке и уборке зданий, организацией конференций и выставок, образованием, химчисткой и другие.

- Работа по организации мер по поддержке нуждающихся в Ленинградской области идет давно. Были созданы волонтерские центры. Губернатор за это время издал несколько распоряжений правительства. Они в соответствии с указом президента и нашими дополнительными возможностями формируют порядок оказания помощи детям, школьникам, инвалидам и людям, потерявшим работу, - отметил председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин. - Общая сумма расходов из регионального бюджета на 10 апреля уже составила 1,3 миллиарда рублей, а на заседании мы приняли те акты, которые требуют оформления в виде изменений действующего законодательства.

Кроме налоговых льгот для бизнеса, парламентарии подняли вопрос о помощи самозанятому населению. Ленобласть стала единственным регионом, готовым предоставить таким гражданам выплаты. Председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов заявил, что семь тысяч официально зарегистрированных самозанятых получат из бюджета по 7 тысяч рублей.

Работа над законами, которые должны поддержать региональный бизнес в сложных условиях, не останавливается. Спикер ЗакСа Сергей Бебенин призвал коллег продолжать изучать ситуацию на местах и активно предлагать решение проблемных для жителей Ленобласти вопросов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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