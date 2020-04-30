2020-04-30T16:16:10+03:00
Общество

Все программы пройдены: к учебе после майских выходных вернется чуть больше половины петербургских школьников

Летние каникулы начнутся 22 мая, выпускники 9 и 11 классов продолжат готовиться к экзаменам до 5 июня
Ирина СЕБЕЛЕВА
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В мае школьники будут заниматься повторением пройденного материалаВ мае школьники будут заниматься повторением пройденного материалаФото: Александра СУРИС
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Нынешний учебный год в Петербурге заканчивается в непривычном формате. Школы, колледжи, лицеи, дворцы творчества закрыты уже месяц. Учебную программу дети осваивают в дистанционном формате и до конца мая ничего не изменится.

- Учебный год заканчивается 22 мая, - сообщила журналистам глава комитета по образованию Петербурга Жанна Воробьева.

Впрочем, для многих школьников виртуальный «последний звонок» прозвенел сегодня: 30 апреля.

- Для учащихся с 1 по 8, а также 10-х классов мы предусмотрели досрочную аттестацию по заявлению родителей, - пояснила Жанна Воробьева. – Это сделано для тех мам и пап, которые в мае хотят уехать за город, на дачные участки. Они смогут беспрепятственно забрать с собой детей.

По данным ведомства, на конец апреля заявления уже подали 78 тысяч родителей. Всего же запросить досрочную аттестацию намерены представители 47 процентов учащихся – это 204 тысячи детей. Им уже выставили годовые оценки.

Те, кто останется в городе, снова приступят к дистанционной учебе 12 мая. Впереди у них повторение и закрепление изученного материала. Как пояснили в комитете по образованию, школы уже свои программные задачи выполнили.

- В течение последнего месяца все образовательные программы были скорректированы, - говорит Жанна Воробьева. – И, если мы говорим, что даем детям возможность уехать, значит основной учебный материал изучен, все программы засчитываются, как пройденные. «Наверстывать» в начале следующего учебного года будет нечего. Но, конечно же, в сентябре педагоги будут повторять с детьми самые сложные моменты последней четверти.

Кроме того, школам рекомендовали уже к концу апреля аттестовать всех учеников, вне зависимости от того, уезжают они или остаются, по таким предметам, как "Музыка", "Физкультура", "ИЗО", "Технология".

ГОТОВИМСЯ К ЭКЗАМЕНАМ

Выпускники 9-х и 11-х классов, тем временем, активно готовятся к экзаменам. До 22 мая они будут учиться как все, с 25 мая по 5 июня – у них заключительный этап подготовки: консультации с учителями. А дальше – сами экзамены. Если их. Конечно, снова не перенесут.

- Пока что определены предварительные сроки, - пояснила Жанна Воробьева. – ОГЭ для учеников девятых классов пройдет с 8 июня по 31 июля, ребята будут сдавать только два основных экзамена по русскому языку и математике. Основной период ЕГЭ – с 8 по 29 июня, резервные дни с 1 по 11 июля. Всего экзамены сдают 27 тысяч выпускников нынешнего года и почти 36 тысяч девятиклассников.

О ЧЕМ ЕЩЕ ШЛА РЕЧЬ

- Детские сады в Петербурге остаются закрытыми до 12 мая. В этот период работают только дежурные садики, на данный момент по городу их определено 63.

- Решение о летних лагерях – будут ли они вообще в этом году и в каком формате, примут в мае с учетом эпидемиологической обстановки и рекомендаций Роспотребнадзора.

- Зарплата учителям сохранится в полном объеме, как и отпускные.

ИСТОЧНИК KP.RU

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