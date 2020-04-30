Правильное питание на период самоизоляции

Чем запасаться?

Многие жители Петербурга дисциплинированно придерживаются рекомендованного режима самоизоляции. Особо важно это для пожилых людей, однако и молодежи стоит серьезно отнестись к социальной изоляции: оставаясь дома, мы реально можем замедлить распространение коронавируса и, возможно, спасти другую жизнь. Однако, чтобы сидеть дома, нужно иметь под рукой достаточный запас продуктов. И к его составлению нужно подойти ответственно. Макароны и гречка, которые петербуржцы буквально сметали с полок магазинов, – это безусловно, хорошо, они доступны и хорошо хранятся. Вот только гречнево-макаронная диета абсолютно не сбалансирована. К тому же важно не только пересидеть дома пару недель, но и поддержать, укрепить иммунитет. И помочь в этом может красное мясо.

Исследованиями доказано, что красное мясо – один из самых эффективных стимуляторов иммунной системы. Это главный поставщик цинка, при дефиците которого повышается восприимчивость к инфекциям. Цинк важен и для образования лейкоцитов – главного оружия организма против возбудителей болезней.

Вот только хранить свежее мясо дома не всегда удобно. Да, его можно морозить, однако не у всех есть морозилка подходящих размеров. Да и потом приходится долго ждать, пока мясо разморозится. А многие, даже сидя дома, продолжат работать – значит, свободное время все так же в дефиците. Отличной, удобной и вкусной альтернативой могут стать колбаса, сардельки и иные мясные продукты. Это также ценный источник цинка, белка и других ценных элементов – и при этом их можно неделями хранить в холодильнике.

А как соседи справляются?

Заговорив о мясе и холодильнике, стоит упомянуть опыт финнов. Мясо – едва ли не ключевой ингредиент в меню среднестатистического жителя Суоми. На одного человека здесь приходится порядка 80 кг мяса в год – и почти 1/3 из их приходится именно на колбасные изделия.

Столь серьезные отношения между финнами и мясом – это историческая особенность. В суровом климате довольно сложно выращивать овощи и фрукты, их урожаи довольно малы и нестабильны. Мясо же и рыба доступны в любое время года – поэтому они стали едва ли не главным блюдом рационе финского народа. Сегодня возможности доставки безграничны, и финнам доступна всевозможная растительная пища – но она все равно не вытеснила мясо. Отвечая экологам, которые называют животноводство рекордсменом по объему парниковых выбросов, жители Финляндии говорят, что население Земли растет, пищи нужно больше, а травоядные животные преобразуют бесполезную для человека траву в полезное и вкусное мясо.

Претензии к мясному животноводству есть и у защитников животных. Им фермеры Суоми напоминают, что в стране приняты очень строгие правила к содержанию мясного скота. Каждое животное получает достаточно пространства, отдельное место для отдыха и даже игрушки. Поэтому финским хрюшкам живется очень даже комфортно.

Серьезно финны подходят и к переработке мяса. Яркий пример – компания Atria, один из лидеров отрасли. Главный ее завод находится в городе Сейняйоки. Здесь обеспечивается полная стерильность, а многие процедуры, в том числе и разделку туш, выполняют роботы. Природа от работы огромного комбината не страдает, поскольку все отходы идут на переработку. Для обеспечения завода экологически чистой энергией в 2018 году было создан комплекс солнечных батарей. При площади, превосходящей сумму 9 футбольных полей, комплекс ежегодно генерирует около 6 мегаватт-часов электроэнергии.

Финский опыт в России

У Atria есть завод рядом с Петербургом – в Горелово. Технологически это почти что копия основного комбината Atria в Финляндии, только меньшего масштаба и без собственной солнечной электростанции. Однако цеха функционируют в точности, как в Финляндии: абсолютная стерильность, передовое оборудование, квалифицированные сотрудники. Здесь соблюдаются те же международные стандарты безопасности и качества, как и на финских, шведских и других заводах. И – неожиданность – производится на этом суперсовременном заводе хорошо знакомая жителям Питера продукция бренда Pit Product. Изначально созданная в Петербурге, эта марка уже достаточно давно входит в состав финского концерна – но лишь в прошлом году получила новое оформление. Привычная многим зеленая расцветка была заменена на традиционный для Финляндии и финских продуктов синий цвет.

Фото предоставлено компанией «Pit Product».

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