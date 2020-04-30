Застройщики Петербурга показали, как работают во время самоизоляции

Когда сидишь дома и знаешь, что точно также поступает большинство из нас, кажется, что жизнь вокруг замерла. На самом деле это очень страшно: представьте себе, что в магазин больше не завозят продукты, а дом, в котором вы купили квартиру, перестали строить. К счастью, такого не происходит. Многие компании по-прежнему работают, чтобы мы с вами спокойно пережили этот непростой режим самоизоляции и вернулись к привычному образу жизни без проблем, переживаний и суеты.

Например, ни на один день не прекращалась работа на строительных площадках Петербурга. Да и офисы застройщиков всегда оставались на связи. Петербургская компания «ЛенРусСтрой» даже сняла ролик о том, как ее сотрудники трудятся в эти непростые времена. Спойлер - также, как и раньше. В районе Новое Горелово без срыва сроков возводятся жилые дома, а недавно компания победила в конкурсе и по соглашению с администрацией Ломоносовского района скоро начнет строительство школы и детского сада.

Впрочем, эпидемия внесла корректировки в будни офисных работников стройкомпании - у них теперь появилась еще одна приоритетная задача - заботиться о своем, а значит о и нашем с вами здоровье. Чтобы клиенты компании получали ключи от своих квартир в ЖК «Новое Горелово» вовремя и с уверенностью: все будет хорошо!

Чтобы показать, что жизнь в офисах компании даже в текущих непростых условиях идет в спокойном – рабочем! – режиме компания сняла ролик о буднях коллектива. В съемках приняли участие и рядовые сотрудники, и руководство – например, заместитель генерального директора ГК «ЛенРусСтрой» Максим Жабин.