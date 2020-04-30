Профсоюз не вправе бездействовать

Понятие самоизоляции вошло в наш обиход. Эта мера предосторожности позволяет уберечь нас самих, наших близких, друзей, коллег по работе от возможного заболевания. Однако – и наши профсоюзные активисты, и руководство Профсоюза в этом абсолютно уверены – оно не означает изоляцию от общества, работы, от тех проблем и задач, которые должны решаться в повседневном режиме.

Всем известно, что большая часть предприятий нефтегазовой отрасли относится к непрерывно действующим и по решению Президента России в настоящее время продолжает свою работу. Поэтому подавляющее большинство структурных подразделений нашего Профсоюза, несмотря на возникшие жесткие ограничения в их работе, продолжают осуществлять свою повседневную деятельность, пусть и в разных режимах, в зависимости от сложности эпидемиологической ситуации. То есть проводятся заседания профсоюзных органов, оформляются заочные голосования, включая плановые собрания и конференции.

Нефтегазстройпрофсоюз России также продолжает свою работу в удаленном режиме, поставленные перед руководством и аппаратом Профсоюза задачи решаются в полном объеме. Единственное отличие – все мероприятия на период действия ограничительных мер проводятся заочно.

Руководящие органы Профсоюза справедливо полагают, что бездействовать в сложившихся текущих условиях – значит уклоняться от выполнения своих функциональных обязанностей. Несмотря на периодически возникающие технические сложности, проводятся заседания профсоюзных органов, оформляются заочные голосования, включая плановые собрания и конференции. Мы надеемся, что ускорить, образно выражаясь, «цифровизацию» профсоюзной деятельности нам поможет Российский парламент – в ближайшее время Госдума РФ может рассмотреть изменения в статью 29 Федерального закона «О некоммерческих организациях» в части уточнения положений о заочном голосовании высших органов управления некоммерческих организаций, включая профсоюзы, и тем самым добавит легитимности в практику проведения собраний, конференций и съездов в заочной форме.

Необходимо отметить, что в столь сложный период истории нашей страны цифровизация нас всех очень спасает. Жизнь не остановилась, мы смогли провести все заседания в заочной форме, и эта необходимая нам всем практика хорошо себя зарекомендовала. Пусть и с некоторыми шероховатостями, но в целом все намеченные на апрель мероприятия были проведены, а поставленные задачи – выполнены.

Напомним, что еще 26 марта этого года постановлением Президиума Российского Совета профсоюза было решено провести заочное голосование по текущим вопросам деятельности Профсоюза, соответственно, Российским Советом профсоюза и его Президиумом. Во исполнение данного решения была проведена необходимая работа по подготовке материалов, включая видеовыступления, для заседаний Российского Совета профсоюза, его Президиума и постоянных комиссий. С 6 по 10 апреля 2020 года состоялись в заочном режиме заседания постоянных комиссий Российского Совета профсоюза, а также заседание Методического совета Профсоюза и онлайн-заседание Молодежного совета Профсоюза. С 20 по 22 апреля проходило голосование членов Российского Совета профсоюза по вопросам повестки дня Пленума.

Не останавливается и процесс планового обучения, повышения квалификации профсоюзных работников. Так, семинары по основным направлениям профсоюзной деятельности по решению Президиума Российского Совета профсоюза проходят с 27 по 30 апреля 2020 года с использованием системы дистанционного обучения. Необходимость семинарских занятий в такой форме поддерживается всеми. При этом профсоюз приложил все усилия, чтобы изменение формата проведения не привело к потере качества. Дистанционная форма обучения, к тому же, отвечает современным тенденциям развития образования и позволит профсоюзному активу, находящемуся большей частью в условиях самоизоляции, повысить свой уровень знаний и компетенций. Специально для семинаров свои видеолекции записали ведущие российские эксперты по вопросам социально-трудовых отношений, нефтегазовой отрасли, преподаватели-практики в области экономических, финансовых и правовых знаний. Для онлайн-занятий используются платформы Института профсоюзного движения при Академии труда и социальных отношений (АТиСО), а по вопросам охраны труда – платформы системы дистанционного обучения «Прометей» Московского энергетического института (МЭИ).

Конечно, сложная эпидемиологическая обстановка наложила свой отпечаток и на деятельность нефтегазовых компаний. Например, количество устных обращений, в первую очередь от вахтовиков, в адрес Профсоюза, профсоюзных организаций заметно увеличилось. При этом сами работники, нужно отдать им должное, реально оценивают действительность и понимают, что все принимаемые работодателями меры являются вынужденными, учитывающими складывающиеся реальности на месторождениях. Это касается и увеличения сроков нахождения персонала на них, и изменения отдельных условий работы вахтовым методом, включая оплату «вынужденного простоя» тем работникам, которые по санитарно-эпидемиологическим причинам не смогли вовремя прибыть к месту работ и начать свою смену. Такое положение дел с организацией работ вахтовиков в условиях распространения коронавирусной инфекции заставило и органы государственной власти обратить на это внимание и задуматься над некоторым уточнением «правил игры». В настоящее время эти вопросы прорабатываются уже на уровне правительства страны.

Не остается в стороне и Нефтегазстройпрофсоюз России. На состоявшемся недавно заседании Президиума Российского Совета профсоюза был рассмотрен вопрос о поддержке членов Профсоюза – сотрудников Федерального бюджетного учреждения науки Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, одного из крупнейших научных вирусологических и биотехнологических центров России. Учитывая достигнутые успехи «Вектора» в борьбе с распространением коронавирусной инфекции не только в Российской Федерации, но и за рубежом, а также самоотверженный труд сотрудников, зачастую связанный с риском для жизни и здоровья, Президиум Российского Совета профсоюза постановил оказать членам Нефтегазстройпрофсоюза России – сотрудникам «Вектора» – материальную помощь.

Профсоюзные организации на местах контролируют все возникающие конфликтные ситуации и защищают права работников либо помогают найти компромиссное решение. Что позволяет сделать главный вывод – несмотря на вирусы и инфекции, работа наших предприятий и профсоюзных организаций продолжается в действующем правовом поле, в соответствии с заключенным Отраслевым соглашением на очередной период и коллективными договорами в организациях.

Забота о здоровье сотрудников – членов Профсоюза сегодня является нашей главной и первостепенной задачей. Необходимость принятия дополнительных защитных и профилактических мер поставлена во главу угла деятельности всех структурных подразделений Нефтегазстройпрофсоюза России.