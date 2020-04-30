2020-04-30T21:38:33+03:00
Звезды

«Карантин - это счастливое время»: Дмитрий Нагиев признался, что научился радоваться простым вещам

Сын знаменитого телеведущего не отстает от отца. Кирилл самоизолировался в карельском лесу и уединился с природой
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Дмитрий Нагиев наслаждается карантином.Дмитрий Нагиев наслаждается карантином.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Лишенные привычного образа жизни актеры изо всех сил стараются развлечь себя на карантине и порадовать фанатов. Так, например, всегда скрывающий свою личную жизнь актер и телеведущий Дмитрий Нагиев отважился приоткрыть завесу тайны. В самоизоляции родился новый проект «Нагиев на карантине», где он играет самого себя в реальной домашней обстановке. Режиссер мини-сериала Сарик Андреасян пообещал, что поклонники впервые увидят младших детей артиста, которых он никогда не показывал. В обязанности отца по сюжету входит выполнение домашних заданий.

Сегодня Нагиев и Андреасян устроили онлайн-конференцию в связи с премьерой сериала, где сообщили, что художественный вымысел в сюжете тоже будет присутствовать. Так же, как и профессиональные актеры. Всего отснято 10 серий, каждая по 15 минут.

- Карантин - это время, когда можно заново научиться радоваться простым вещам. Ближе познакомится со своей семьей. Наконец-то мы все заперты в одном пространстве и все время теперь проводим вместе. Это счастливое время, - рассказал Дмитрий.

По словам артиста, он новым взглядом увидел, какие рядом с ним улыбчивые и светлые люди. Хотя их немного и раздражает, что он шатается из угла в угол.

А вот у сына Дмитрия Кирилла Нагиева во время карантина началась совсем другая жизнь. Он обосновался в Карелии на хуторе у своего друга. Частные дома расположены в лесу на удалении друг от друга в 200 метров. Место проверенное, сюда артист ездит отдыхать вот уже 10 лет.

- Не верится, что я весь год работал в трех театрах, был горожанином. Теперь все это как в тумане, - признался корреспонденту «Комсомолки» в Петербурге» актер. - Я приехал сюда до объявления карантина, как только закрыли театр и снял дом на два месяца. А потом перекрыли все дороги. Вот делаю рекламу в соцсетях и живу здесь. Вначале было страшно. Паниковал. Закупался. Было не понятно, что дальше. Будут ли работать магазины. А потом успокоился, стал учиться варить сыр, ловить рыбу. И мечтаю теперь о том, чтобы вообще не зависеть от похода в магазин.

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Пьём чай с сосновыми почками. Рассуждаем о способах варки сыра. Сегодня был удачный день, поймал пять судаков. Закоптил
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Кирилл рассказал, что просыпается рано вместе с солнцем, делает зарядку и идет помогать своему другу по хозяйству. Когда нужно, выезжает в магазин, ходит в баню. Наматывает километры, гуляя с собакой, а вечерами много читает. Наконец-то дошли руки до Солженицына и Гоголя. Главным плюсом карантина считает выровнявшийся режим дня и вернувшиеся сны. В городе ложился не раньше четырех утра, просыпался в час дня, снов не видел совсем.

Чтобы скрасить досуг своим поклонникам и поднять настроение Кирилл организовал импровизированную лесную кухню. В местный ресторан, который сейчас простаивает без посетителей, актер приглашает друзей или местных жителей (охотников, рыбаков, собирателей), чтобы приготовить что-нибудь необычное. Например, лосятину или уху по-карельски. Видео Нагиев-младший выкладывает на своем Youtube-канале.

ИСТОЧНИК KP.RU

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