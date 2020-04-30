Главный редактор телеканала «Санкт-Петербург» Расим Полоскин: Мы не играем на желтых темах и страхах зрителей

- Расим Борисович, как вы попали в журналистику? Что привлекло в этой сфере?

- Я учился в институте кино и телевидения и еще во время учебы начала работать по специальности. А на Ленинградское телевидение попал в 1991-м. Свой профессиональный путь начинал на 5-м канале. В 1992-м в эфир вышел двухсерийный телеспектакль по моему сценарию. Наверное, это был знак, что это - мое.

- Ваше назначение на пост главного редактора телеканала «Санкт-Петербург» совпало с мировой пандемией. Для вас это вызов?

- Это хорошая проверка на прочность и профессионализм. В должности главного редактора я всего две недели, но мне кажется, что прошло гораздо больше времени. Тот информационный поток, который приходится обрабатывать, может неподготовленного человека сбить с ног. Из-за всей этой ситуации с коронавирусом нам приходится решать множество оперативных вопросов. Мне просто-напросто не хватает количества часов в сутках.

- Как сегодня организована работа телеканала?

- Стараемся максимально задействовать имеющиеся технические возможности телеканала, чтобы не терять информационный пульс города. При этом насколько возможно обеспечить безопасность и сотрудников, и участников наших программ. У нас большой объем студийных форматов, выходящих в режиме прямого эфира в течение дня, начиная с утреннего информационно-развлекательного шоу «Утро в Петербурге». Сейчас большинство из них выходят по принципу «больше одного в студии не собираться». Все остальные участники, гости или соведущие, подключаются к эфиру по видеосвязи.

"Утро Петербурга" вещало в Инстаграме. Фото: телеканал «Санкт-Петербург».

Несмотря на рекомендованную самоизоляцию, жизнь в городе не остановилась. Мы следим за событиями. В нынешней ситуации своевременная и достоверная информация особенно востребована, поэтому выездные новостные бригады продолжают работать. Все сотрудники в защитных костюмах, масках, очках, перчатках.

«ПОЧВА ДЛЯ КОЛЛЕКТИВНОГО КРЕАТИВА»

- Наверняка пришлось искать новые форматы работы?

- Новые условия работы создают почву для коллективного креатива. В этом есть свой азарт! Перестраиваем работу, пробуем другие форматы. Например, когда в первую неделю апреля отправили сидеть по домам всех, кого могли, ведущие того же «Утра в Петербурге» не стали дожидаться, пока мы выстроим новую форму существования, и перенесли свое утреннее шоу в Инстаграм @utrospbtv. Новый, вынужденно найденный формат потом был перенесен в телеэфир.

Оперативно запустили проект подготовки к ЕГЭ. Его можно увидеть и в эфире, и в онлайне. Не остановили производство познавательных и культурно-просветительских проектов. Даже новости спорта по-прежнему выходят, хотя во всем мире они сейчас на паузе.

- Рано или поздно коронавирус отойдет на задний план, и нужно будет двигаться дальше. Как планируете развивать телеканал?

- У нас сложился баланс между тремя основными направлениями: информационным, общественно-политическим и культурно-просветительским. Мы не играем на желтых темах и страхах зрителей. Им нравится наша взвешенная подача информации, но нужно работать над качеством, расширять и омолаживать аудиторию.

В планах на новый сезон - переезд в новую студию, существенное обновление и пополнение технической базы. Планируем расширять собственную документальную линейку. Хотим привлечь сторонних производителей интересного контента, молодых авторов. Возможно, представим и травелог (программа о путешествиях. - Прим. ред.), и научно-популярный формат. Надеюсь, к осени, в новый телевизионный сезон, сможем выйти с заметными обновлениями.

Продолжим осваивать мультимедийные платформы. На канале «Санкт-Петербург» уже сделано многое в этом направлении: развивается сайт телеканала topspb.tv, социальные сети, отдельным направлением стало проведение прямых трансляций. Поэтому зрители могут увидеть важнейшие городские события в режиме реального времени не только в телеэфире, но и на наших интернет-ресурсах.