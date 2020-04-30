Как интересно провести время на самоизоляции? Отправиться на концерт любимых музыкантов. Петербургская группа «Марсель» даст большой онлайн-концерт 7 мая на платформе STAY. Это будет полноценное выступление — большая сцена, живой звук, спецэффекты, лучшие хиты и только позитивная энергетика от группы.

«Марсель» готовят множество сюрпризов и интерактива со зрителями — они планируют активно отвечать на вопросы зрителей из чата, разыгрывать призы, делать совместные фотографии, а некоторые даже смогут попасть на meet&greet с музыкантами после выступления. Онлайн-концерт на STAY приурочен ко дню рождения одного из участников трио – саксофониста Мити Блинова.

Ведущим концерта станет комик, музыкант, телеведущий и шоумен, резидент Comedy Club Илья Соболев.

Приобрести билеты можно на сайте. Начало в 20.00.

НА ЗАМЕТКУ

Марсель — авторы и исполнители хитов «Предубеждение и гордость», «Не отдам», «Эта песня для тебя», «Туда где», «Сколько бы», обладатели «Золотого граммофона», номинанты премий МУЗ-ТВ и РУ.ТВ, многократные участники «Алых парусов» и многих других крупных фестивалей по всей стране. Их клипы набирают миллионы просмотров в YouTube, а песни откликаются в сердцах тысяч поклонников, потому что темы взяты из жизни и основаны на реальных переживаниях. Те, кто хоть раз был на живом выступлении коллектива, приходят ещё и ещё, отмечая искренность, музыкальность и стопроцентную отдачу, которых редко встретишь на концертах поп-исполнителей.