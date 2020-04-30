Петербуржцев приглашают на спектакль о жизни Стива Джобса

Команды «Театрального проекта 27» и «Большого Театра Кукол» представят нашумевший спектакль «Сочинение про Джобса» в онлайн-формате. Уже 5 мая они расскажут историю о невероятной жизни культовой личности – Стива Джобса. Человека, создавшего Apple и сделавшего из Pixar мультипликационную студию номер один. Человека, одержимого технологиями и красотой. Человека, в конце жизни сказавшего, что главное – это не технологии, а люди.

- Спектакль, рассказывающий о судьбе Стива Джобса, должен быть спектаклем о Придумке! О своём пути. И о том, что придумывать и доводить до воплощения и есть самое важное, - рассказывает режиссер спектакля Иван Пачин. - Ведь мы можем только фантазировать, легко обращаться с Джобсом и не играть про него как про гения, величайшего из всех людей, а играть и рассказывать о нём как о придумщике, недоучке, художнике, творце, таком же, как и каждый из нас.

Спектакль создала молодая, но уже ярко проявившая и зарекомендовавшая себя с самой лучшей стороны команда. Режиссёр Иван Пачин – создатель суперхита БТК и едва ли не самого известного в стране спектакля для детей «Мой дедушка был вишней», а также основатель «Творческого объединения 9» — кочующего московского объединения артистов и режиссёров, которое на протяжении шести лет последовательно заполняет лакуны в области детского театра, который был бы одновременно изобретательным, камерным, доступным во всех смыслах и современным. Художник «Сочинения про Джобса» Марина Завьялова – главный художник БТК и постоянный соавтор его главного режиссёра, Руслана Кудашова, вместе с которым она создала то, что можно считать фирменным стилем театра: соединение минималистичной простоты, узнаваемости и фантазийности, умение сотворить театральное чудо «из ничего».

Приобрести билеты можно на сайте. Начало в 18.00.