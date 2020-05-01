2020-05-01T00:37:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 1 мая 2020 года: массовое заражение медработников НИИ скорой помощи

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 1 мая 2020 года
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Появились последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 1 мая 2020 года.Появились последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 1 мая 2020 года.Фото: Артем КИЛЬКИН
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«Комсомолка» собрала все последние новости о коронавирусе на утро 1 мая 2020 года в Санкт-Петербурге. К сожалению, опасную инфекцию вновь выявили у большого количества горожан.

- За прошедшие сутки в Санкт-Петербурге коронавирус подтвердился еще у 336 человек. Всего количество людей, заболевших опасной инфекцией, достигло 4062. Всего за все время пандемии выздоровели уже 779 человек. Смертей от опасной инфекции зафиксировано 29. В Ленобласти диагностировали 885 случаев заражения коронавирусом. Из общего числа выздоровели 115 пациентов, а смертей – 3, - сообщает всероссийский оперштаб по борьбе с коронавирусом.

К сожалению, в городе продолжают заражаться медработники. С начала апреля у 111 сотрудников НИИ скорой помощи имени Джанелидзе выявили коронавирус. Однако в больнице все же продолжается прием пациентов, пусть и со сниженной интенсивностью. Некоторых больных переводят в другие медучреждения из-за нехватки медицинского персонала.

Четыре врача из Покровской больницы решили одновременно уволиться. Официально причины данного поступка не сообщаются, однако раньше в медучреждении жаловались на нехватку средств индивидуальной защиты, хотя позже это опровергли в Комздраве. К слову, реаниматолог из Покровской больницы, который заболел опасной инфекцией, поведал «Комсомолке», как лечился. По его словам, даже он, врач с 15-летним стажем, оказался не готов к заражению.

С коронавирусом пришлось столкнуться и онкологическому центру в Петербурге. Сейчас там закрыты на карантин 5 отделений. К счастью, детское отделение теперь вновь принимает пациентов.

Добавим, что больше 1,2 тысячи административных дел о нарушении самоизоляции зарегистрировали городские суды за минувший апрель. Так что на майских праздниках полицейские и росгвардейцы будут патрулировать места массового скопления петербуржцев, дабы не допустить угрозу распространения инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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